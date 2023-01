Kerpen – Mehr als 15 Jahre hatte es leergestanden, jetzt hat der Abbruch des Geisterhauses an der Maastrichter Straße in Kerpen begonnen. Ein Kran trägt seit diesem Dienstag die Wände des Hochhauses ab.

Viel Müll holen die Arbeiter eines Abbruchunternehmens aus dem leergeräumten Hochhaus an der Maastrichter Straße. Copyright: Wilfried Meisen

Der Abriss wird mehrere Monate in Anspruch nehmen. Das Material, das in dem Gebäude verbaut ist, muss zerkleinert werden. Lkw bringen Schutt und Schrott dann in vielen Dutzenden Fahrten von dem Gelände.

Bürgerhaus und Park entstehen – eines Tages

In den vergangenen Wochen und Monaten war das Haus entrümpelt und Schadstoffe entfernt worden. Es stand seit 2003 leer, nachdem die Gemeinschaft der Eigentümer nicht in der Lage gewesen war, das Hochhaus und die rund 140 Wohnungen zu betreiben.

Die Stadt musste in einem langwierigen Prozess die Wohnungen den vielen Eigentümern abkaufen, teilweise einzeln. Immer wieder wurden in der Zwischenzeit Feuer in dem Gebäude gelegt. In Zukunft werden auf dem Grundstück ein Bürgerhaus und ein Park gebaut.

