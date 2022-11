Kerpen – Der flüchtige Autofahrer, der in Kerpen ein Geschwisterpaar angefahren haben soll, ist ermittelt. Zahlreiche Zeugenhinweise gingen am Donnerstag beim Verkehrskommissariat in Hürth ein, sodass die Beamten den 60-Jährigen identifizieren konnten. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Am Dienstag hatte ein 16-jähriges Mädchen nach Polizeiangaben zusammen mit ihrem Bruder (6) die Stiftsstraße am Fußgängerüberweg in Höhe der Kirchenstraße überquert. Von rechts näherte sich nach Angaben der 16-Jährigen mit hohem Tempo ein weißer Kleinwagen, bremste ab, stieß aber dennoch mit den beiden zusammen.

Der Sechsjährige fiel laut Polizei hin, die 16-Jährige wurde am Arm verletzt. Der Fahrer stieg aus, gab nach Angaben der Jugendlichen an, dass keine Blutung zu sehen sei und es „ja nochmal gut gegangen sei“. Mit den Worten: „In diesem Fall bräuchte man die Polizei nicht“, setzte er sich in den Wagen und fuhr davon.

Auto wies auf Praxis oder Labor hin



Das von ihm genutzte Auto wies auf ein Labor oder eine Praxis hin. Ein Zahn mit einem Regenbogen und einer Zahnbürste blieben in der Erinnerung der 16-Jährigen. Die Jugendliche suchte mit ihrem Vater den Hausarzt und später ein Krankenhaus auf. Ihr Bruder blieb unverletzt. (red)