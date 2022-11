Kerpen – Ein 49-jähriger Mann ist am Freitagmittag wohl unter Drogen im Auto von der Polizei erwischt worden, und das gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit.

Die Polizei hielt den Mann an der Lothringer Straße gegen 12.20 Uhr an, weil er zu schnell fuhr. Nachdem er ruckartig auf den rechten Gehweg gefahren war, weigerte er sich zunächst, der Polizei seine Papiere zu zeigen, mied Blickkontakt und bewegte sich auffällig langsam, heißt es in der Polizeimeldung. Er stieg auf Aufforderung aus, wurde aber immer aggressiver, versuchte, wieder einzusteigen, und bedrohte die Beamten.

Kerpen: Mann sitzt erneut hinter dem Steuer

Sie fixierten den Mann und fanden zwei kleine Behältnisse und ein Plastikdöschen mit weißem Pulver darin. Auf der Wache schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate an. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Polizei stellte seinen Führerschein und die gefundenen Gegenstände sicher und fertigte eine Anzeige.

Doch damit war es noch nicht vorbei. Gegen 13.45 Uhr bemerkte die Polizei den Wagen des 49-Jährigen erneut, dieses Mal Auf dem Bürring. Er ignorierte die Anhaltezeichen. Erst als er wegen des Verkehrs anhalten musste, konnten sich die Polizisten vor ihn stellen und ihn erneut kontrollieren. An seiner Nase fiel den Beamten etwas Weißes auf. Der Mann kooperierte wieder nicht mit der Polizei und wollte rückwärts davonfahren. Daraufhin nahm die Polizei den Mann vorläufig fest. Auf der Wache entnahm ein Arzt ihm eine weitere Blutprobe, der Opel wurde sichergestellt, die Ermittlungen laufen. (nip)