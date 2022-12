Da im Industriegebiet in Türnich ein Bagger ein Stromkabel beschädigt hatte, war die Ampel an der Unfallstelle nicht in Betrieb.

Kerpen-Türnich – Bei einem Unfall am Montagnachmittag ist eine 48-jährige Kölnerin in Kerpen-Türnich bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der Heisenbergstraße/Ecke L496 leicht verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei des Rhein-Erft-Kreises wollte die Kölnerin aus der Heisenbergstraße links in Fahrrichtung Frechen abbiegen. Dabei habe sie aus bisher noch nicht geklärter Ursache den Wagen übersehen, in dem eine 61-jährige Kerpenerin auf der L496 in Richtung L163 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Verkehr wird an der Kreuzung eigentlich durch eine Ampel geregelt. Dem Unfall voraus gingen allerdings Erdarbeiten, bei denen ein Stromkabel beschädigt wurde. Die Ampel war deswegen an diesem Nachmittag ohne Strom. Schilder regelten stattdessen den Verkehr. Für die Zeit der Versorgung der Verletzten und für die Unfallaufnahme durch die Polizei musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. (mkl)