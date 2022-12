Kerpener Stammtisch feiert Geburtstag Sindorfer Frauen sofort auf einer Wellenlänge

Der 3. August ist jedes Jahr ein besonderer Tag für die acht Frauen des Stammtisches „Schwaadschnüss“. Und da der 3. in diesem Jahr auf einen Dienstag fiel, wie im Gründungsjahr 1981, wurde im Haus Wilkens in Sindorf groß gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt.

Kennengelernt haben sich Veronika Braun (69), Rita Lieberknecht (75), Hannelore Braun (68), Sybille Murche (71), Brigitte Hilfisch (78), Elke Otten (77), Inge Schmitz (71) und Hilde Braun (72) im Kindergarten ihres Nachwuchses in Sindorf. Schnell stellten sie fest, dass sie „auf einer Wellenlänge waren“, gründeten 1981 den Kegelverein „Schwaadschnüss“ und kegelten fortan einmal im Monat in der Gaststätte „Zum Kneppchen“. „Unsere Männer ließen uns laufen, freuten sich, dass wir Beschäftigung hatten“, erzählt Hannelore Braun.



Kerpen: Unendlich viel zu erzählen

Doch es gab bei diesen monatlichen Treffen immer so unendlich viel zu erzählen und zu bereden, dass die Gruppe beschloss, aus dem Kegelverein einen Stammtisch zu machen. „Weil wir sowieso nur geredet haben, konnten wir uns die Kegelbahn auch sparen“, sagt Rita Lieberknecht schmunzelnd. Die Frauen trafen sich weiterhin einmal im Monat, und sammelten Geld, das sie zunächst in Tagestouren, später in Städtereisen investierten.

So bereiste die Truppe, die von sich sagt, sie bestehe aus ganz unterschiedlichen Charakteren, Berlin, Prag, Wien und viele andere Städte. Auch in Amsterdam amüsierten sie sich köstlich. „Die ersten Touren waren Sauftouren, da waren wir noch jung und schön, heute sind wir nur noch und“, meint Veronika Braun lachend. Natürlich gebe es hin und wieder auch Meinungsverschiedenheiten, doch „die werden direkt ausgebügelt“. Die Frauen sind füreinander da und dankbar für diesen Zusammenhalt, der nun 40 Jahre währt.