Als der Sindorfer Christian Schröer am Samstag mit dem berühmten Song aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus der Feder des Komponisten Karel Svoboda die Sindorfer Mehrzweckhalle betrat und singend die dortige 31. Krippen-und Kunstausstellung eröffnete, wurde vielen ganz warm ums Herz. Schröer, Initiator des Platzes der Integration und Heimatpreisträger der Stadt Kerpen 2024, ist mit Sindorf tief verbunden. Als Sänger bei der Krippenausstellung dabei zu sein - das war, wie er sagte, sein Herzenswunsch. Und den erfüllte ihm das Organisationsteam rund um Wieland Tochtenhagen, Peter Thiemt, Angelika Lanfermann und Sike Bülles-Pohl gerne.

Verbunden mit großem Engagement

35 Aussteller und Ausstellerinnen waren in diesem Jahr dabei. Sie verwandelten die Mehrzweckhalle in einen bunten Marktplatz vorweihnachtlicher Kreativität.

Ortsvorsteher Werner Nolden begrüßte zunächst die zahlreich erschienenen Gäste aus Politik und Verwaltung. Das sei ein schönes Zeichen der Wertschätzung für das kulturelle und ehrenamtliche Engagement in Sindorf, betonte Nolden. Denn eine solche Veranstaltung sei mit viel Aufwand und großem Engagement verbunden. „Eine solche Ausstellung erfordert monatelange Planung, Organisation und viel Idealismus“, berichtete der Ortsvorsteher.

In diesem Zusammenhang dankte er der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Sindorf für die Hilfe beim Auf-und Abbau sowie dem DRK und der Jugendrotkreuzgruppe Sindorf für das Catering.

Bürgermeister lobt Besinnlichkeit und Heimat

Auch der Kerpener Bürgermeister Thomas Jurczyk war zu der Ausstellungseröffnung gekommen. „Sie stellen hier nicht nur Krippen aus, Sie schenken den Menschen ein Stück Besinnlichkeit, Gemeinschaft und Heimat“, sagte er: „Als Bürgermeister wünsche ich mir , dass wir etwas von der Botschaft dieser Ausstellung mit in unseren Alltag nehmen und sie in unserem Herzen bewahren.“

Neuerungen und Eyecatcher in der Halle

Josef Klinkhammer baut Krippen. Copyright: Petra Nova

Die Ausstellung, die am Samstag und Sonntag in der Mehrzweckhalle präsentiert wurde, verband Kontinuität mit einigen Neuerungen. So war Rezarta Kala zum ersten Mal dabei.

Die aus Nordmazedonien stammende und in Horrem lebende Künstlerin verarbeitet Rapsölwachs zu Kerzen und Blumensträußen.

Am Stand der Horremerin Gabi Linder konnten Schmuckbegeisterte einfach nicht vorbeigehen. Man schaute fasziniert auf die Büste, die die Designerin liebevoll „Olga“ nannte und auf der sie 1000 Kreationen ihres Ohrschmucks drapiert hatte.

Ein absoluter Eyecatcher waren die Bilder von dem Kölner Maler Volkmar Schrader. Er malt seit 2011 mit Acrylfarben auf Leinwand und bezeichnet seine Malweise als fotorealistisch mit einem kleinen surrealistischen Einschlag. Schrader ist seit 2018 Mitglied im Kölner-Maler-Kreis.

Krippenbauer ist zum letzten Mal dabei

Aber was wäre die Sindorfer Krippen- und Kunstausstellung ohne die Weihnachtskrippen von Josef Klinkhammer? Seit 24 Jahren präsentiert der Frechener seine Krippen und das Zubehör bei der Sindorfer Kunstausstellung. Immer an seiner Seite seine Frau, die ihn bei den Ausstellungen unterstützte und die vor zwei Jahren verstarb. „Nun muss ich alles allein stemmen, ich werde im nächsten Jahr 75 und habe beschlossen, in diesem Jahr in Sindorf den Schlussstrich zu ziehen. Mir bleiben ja die vielen schönen Erinnerungen.“

Den Krippen kann auch Bürgermeister Jurczyk viel abgewinnen. „Sie sind weit mehr als schöne Ausstellungsstücke. Sie sind Ausdruck einer Tradition, die Generationen verbindet“, sagte der Verwaltungschef. So wird man Josef Klinkhammer mit seiner Krippenkunst im kommenden Jahr mit Sicherheit vermissen. Das gilt auch für Wieland Tochtenhagen, der die Ausstellung in diesem Jahr zum letzten Mal organisiert hat.