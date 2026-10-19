„Lost Places – Geheimnisvolle Orte“Fotoreportage über Lost Places

Multimediaschau in der Aula

Der Fotojournalist Jürgen Schütte präsentiert am Freitag, 6. November, um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Horrem/Sindorf seine Multimediaschau „Lost Places – Geheimnisvolle Orte“. Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstalter ist die Öffentliche Bibliothek im Schulzentrum.

Verlassene Gebäude im Bild

Schütte zeigt in Bildern verlassene Gebäude und Orte, etwa eine halb verfallene Johanniter-Heilstätte, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und einen verlassenen Friseursalon aus den 50ern.

Die Multimediaschau zeige dabei nicht nur die Schönheit und Geheimnisse des Verfalls, sondern auch die Geschichten hinter den Mauern, wie von Jürgen Schüttes Website zu entnehmen ist. Der Fotojournalist arbeitet dabei mit einer Mischung aus Fotografien, historischen Fakten und persönlichen Erlebnissen. „Manche Orte dürften dem Publikum bekannt vorkommen, denn auch in der Region war der Referent unterwegs“, heißt es in der Mitteilung der Kolpingstadt.

Eintrittspreise und Ermäßigungen

Im Vorverkauf kosten die Karten 16 Euro, ermäßigt 12 Euro, an der Abendkasse 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. Ermäßigung erhalten Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Studierende bis 27 Jahre, Auszubildende, Bufdis, Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte oder des Kerpen-Passes sowie Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 70.

Vorverkauf und weitere Informationen

Vorverkaufsstellen sind die Bibliotheken an den Schulstandorten Europagymnasium und Schulzentrum Horrem/Sindorf (in den Schulferien geschlossen), Juwelier Trepmann-Janz in Sindorf und die Buchhandlung Wortreich in Horrem. Weitere Informationen auf der Internetseite der Öffentlichen Bibliothek Kerpen. (red)

www.oeffentlichebibliothek-

kerpen.de

www.juergen-schuette.de