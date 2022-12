Kerpen – Ein Mann hat auf der Bundesstraße bei Blatzheim die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich in der Folge überschlagen. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 55-jährige Autofahrer war am Samstagmorgen, 31. Juli, gegen 6.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Wie die Polizei mitteilt, gab der Mann an, auf der Bundesstraße 264 in Höhe Blatzheim gedankenversunken auf die Gegenfahrbahn geraten zu sein. Er fuhr mit seinem Kleinwagen aus Türnich kommend in Richtung Düren.



Kerpen: Wagen prallt gegen Lärmschutzwall

Nachdem er auf die Gegenfahrbahn geraten war, soll der Wagen des Mannes nach rechts ausgebrochen sein und fuhr über den Grünstreifen gegen einen Lärmschutzwall. Dadurch überschlug sich der Hyundai und blieb auf dem Fahrstreifen auf dem Dach liegen. Der schwer verletzte Fahrer konnte sich selbst befreien, so die Polizei weiter.

Ein 44-jähriger Zeuge wartete nach dem Unfall mit dem Geschädigten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort und schilderte den Einsatzkräften den Unfallhergang. Die Rettungskräfte brachten den Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (at)