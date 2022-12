Ursache noch unklar Garagenbrand in Kerpen – Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Kerpen-Sindorf – Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam es am Pfingstsonntag gegen 12 Uhr am Mittag zum Brand in einer Garage in der Gustav-Heinemann-Straße. Schon über den Notruf erhielt die Feuerwehr die Information, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen drohte.

Einheiten der Feuerwehren Sindorf, Horrem und Götzenkirchen und die Kollegen der hauptamtlichen Wache - insgesamt etwa 55 Einsatzkräfte waren unter der Leitung von Brandoberinspektor Daniel Eßer schnell am Einsatzort. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Umgehend begannen die Retter mit Brandbekämpfung. Außer der Garage stand auch schon die Terrassenüberdachung im Vollbrand.

Dort machte sich direkt ein Trupp unter schwerem Atemschutz an die Löscharbeiten, während zwei weitere Trupps unter schwerem Atemschutz die brennende Garage öffneten und löschten. Eine zusätzliche Riegelstellung verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Nachbargarage. Durch die Hitze und die Flammen waren allerdings auch Beschädigungen an der Hausfassade entstanden. Über die Hebebühne wurden schließlich die Fassaden- und Dachbereiche der beiden Garagen und des Wohnhauses geöffnet und mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern untersucht.

Unter Kontrolle blieb zudem das gesamte Wohnhaus. Wie die Feuerwehr mitteilte sei im Kellerbereich durch die Hitze ein Fenster geplatzt. Dadurch konnten Brandgeruch und Flammen auch in den Keller des Hauses dringen. Laut Feuerwehr sei der Bewohner des Hauses bei Brandausbruch nicht vor Ort gewesen. Die Polizei hat direkt die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.