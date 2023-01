Zahlreiche Ostergottesdienste finden in diesem Jahr im Rhein-Erft-Kreis statt.

Rhein-Erft-Kreis – Wie gewohnt finden zahlreiche Ostermessen wieder in Präsenz statt. Auch die Regelungen, die in den Gottesdiensten gelten, haben sich gelockert. Die 3G-Regel gilt nur noch in wenigen Gemeinden und Anmeldungen sind selten erforderlich. Das Tragen einer Maske ist jedoch weiterhin Pflicht. Ein Überblick.

Katholische Gottesdienste an Ostern im Rhein-Erft-Kreis

Bergheim

Gründonnerstag

St. Johann Baptist, Niederaußem, 18 Uhr Heilige Messe

St. Hubertus, Kenten, 19 Uhr Abendmahlsfeier

St. Cosmas und Damian, Glesch, 20 Uhr Abendmahlsfeier

St. Pankratius, Glessen, 20 Uhr Heilige Messe

St. Vinzentius, Oberaußem, 20.30 Uhr Heilige Messe

Karfreitag

St. Michael, Ahe, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Laurentius, Quadrath, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Simeon, Fliesteden, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Pankratius, Paffendorf, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Hubertus, Kenten, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Simon und Judas, Thorr, 17 Uhr Karfreitagsliturgie

Karsamstag

St. Simon und Judas, Thorr, 20.30 Uhr Osternachtsfeier

St. Cosmas und Damian, Glesch, 20.30 Uhr Osternachtsfeier

St. Vinzentius, Oberaußem, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Paulus, Niederaußem, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Remigius, Bergheim, 22.30 Uhr Osternachtsfeier

St. Pankratius, Glessen, 23.30 Uhr Osternachtsfeier

Ostersonntag

St. Laurentius, Quadrath, 9 Uhr Festmesse

St. Pankratius, Paffendorf, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Simeon, Fliesteden, 10.30 Uhr Festmesse

St. Remigius, Bergheim, 11 Uhr Heilige Messe

St. Hubertus, Kenten, 11 Uhr Heilige Messe des phil. Gebetskreises

St. Michael, Ahe, 12 Uhr Festmesse

St. Gereon, Zieverich, 16 Uhr Heilige Messe der kroatischen katholischen Messe

St. Medardus, Auenheim, 18 Uhr Festmesse

St. Hubertus, Kenten, 18 Uhr Heilige Messe

Ostermontag

St. Paulus, Niederaußem, 9 Uhr Festmesse

St. Cosmas und Damian, Glesch, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Pankratius, Glessen, 10.30 Uhr Festmesse

St. Simon und Judas, Thorr, 11 Uhr Heilige Messe

St. Vinzentius, Oberaußem, 12 Uhr Festmesse

St. Gereon, Zieverich, 18 Uhr Heilige Messe

Bedburg

Gründonnerstag

St. Peter, Königshoven, 19 Uhr Messe

St. Martinus, Kirchherten, 19 Uhr Messe

St. Lambertus, Bedburg, 19 Uhr Messe

St. Ursula, Lipp, 19 Uhr Messe

Karfreitag

St. Martinus, Kaster, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Matthias, Kirchtroisdorf, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Willibrord, Kirdorf, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Lucia, Rath, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

Karsamstag

St. Peter, Königshoven, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Martinus, Kirchherten, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Ursula, Lipp, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Lambertus, 21 Uhr Osternachtsfeier

Ostersonntag

St. Matthias, Kirchtroisdorf, 9.30 Uhr Festmesse

St. Lucia, Rath, 9.30 Uhr Festmesse

St. Martinus, Kaster, 11 Uhr Festmesse

St. Willibrord, Kirdorf, 11 Uhr Festmesse

Ostermontag

St. Peter, Königshoven, 9.30 Uhr Festmesse

St. Martinus, Kirchherten, 9.30 Uhr Festmesse

St. Ursula, Lipp, 9.30 Uhr Festmesse

St. Lambertus, 11 Uhr Festmesse

Elsdorf

In den Gottesdiensten gilt Maskenpflicht. Die Kommunion wird auf dem Platz empfangen. Jede Person, die ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, kann ein Schild neben dem Sitzplatz auf „Kein Sitzplatz“ drehen.

Gründonnerstag

St. Laurentius, Esch, 16.30 Uhr Familienmesse

St. Dionysius, Heppendorf, 19 Uhr Messe (3G-Nachweis)

St. Mariä Geburt, 19 Uhr Messe

Karfreitag

St. Mariä Geburt, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Martinus, Niederembt, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Michael, Berrendorf, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Laurentius, Esch, 15 Uhr Karfreitagsliturgie für Familien

Karsamstag

St. Dionysius, Heppendorf, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Mariä Geburt, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Martinus, Niederembt, 21 Uhr Osternachtsfeier

Ostersonntag

St. Laurentius, Esch, 9.30 Uhr Familienmesse

St. Simon und Judas Thaddäus, Oberembt, 9.30 Uhr Festmesse

St. Michael, Berrendorf, 11 Uhr Festmesse

St. Mariä Geburt, 11 Uhr Festmesse

Ostermontag

St. Lucia, Angelsdorf, 9.30 Uhr Festmesse

St. Mariä Geburt, 11 Uhr Festmesse

Kerpen

In den Gottesdiensten gilt die Maskenpflicht. In den Kirchen St. Maria Königin und Christus König sind Voranmeldungen nötig. Das Pfarrbüro Sindorf ist unter 02273/52380 und das Pfarrbüro Horrem unter 02273/60390 erreichbar sowie per Mail unter pfarrbuero.sindorf@erzbistum-koeln.de und pfarrbuero.horrem@erzbistum-koeln.de.

Gründonnerstag

St. Maria Königin, Sindorf, 15 Uhr Wortgottesdienst für Familien

Christus König, Horrem, 17 Uhr Wortgottesdienst (mit Anmeldung)

St. Kunibert, Blatzheim, 18 Uhr Abendmahlmesse

St. Quirinus, Mödrath, 18 Uhr Familienmesse

St. Michael, Buir, 19 Uhr Abendmahlmesse

St. Maria Königin, Sindorf, 19 Uhr Abendmahlmesse (mit Anmeldung)

St. Christus König, Horrem, 19 Uhr Abendmahlmesse

St. Joseph, Brüggen/Balkhausen, 20 Uhr Abendmahlmesse

St. Martinus, 20 Uhr Abendmahlmesse

Karfreitag

Christus König, Horrem, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

Heilig Geist, Neubottenbroich, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Maria Königin, Sindorf, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Kunibert, Blatzheim, 15 Uhr Familienliturgie

St. Joseph, Brüggen/Balkhausen, 15 Uhr Familienliturgie

St. Quirinus, Mödrath, 15 Uhr Familienliturgie

St. Michael, Buir, 15 Uhr Liturgie

St. Martinus, 15 Uhr Liturgie

St. Rochus, Türnich, 15 Uhr Liturgie

Karsamstag

St. Maria Königin, Sindorf, 15 Uhr Kindergottesdienst

St. Maria Königin, Sindorf, 21 Uhr Osternachtsfeier (mit Anmeldung)

Christus König, Horrem, 21 Uhr Osternachtsfeier (mit Anmeldung)

St. Kunibert, Blatzheim, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Quirinus, Mödrath, 21 Uhr Osternachtsfeier

St. Rochus, Türnich, 21 Uhr Osternachtsfeier

Ostersonntag

St. Joseph, Brüggen/Balkhausen, 5.30 Uhr Auferstehungsfeier

St. Michael, Buir, 5.30 Uhr Auferstehungsmesse

St. Martinus, 5.30 Uhr Auferstehungsmesse

Christus König, Horrem, 9 Uhr Wortgottesdienst für Familien

Heilig Geist, Neubottenbroich, 9.30 Uhr Osterhochamt (mit Anmeldung)

St. Kunibert, Blatzheim, 9.30 Uhr Festhochamt

St. Rochus, Türnich, 9.30 Uhr Festhochamt

St. Martinus, 10 Uhr Festhochamt

Christus König, Horrem, 11 Uhr Osterhochamt für Familien (mit Anmeldung)

St. Maria Königin, Sindorf, 11 Uhr Osterhochamt (mit Anmeldung)

St. Michael, Buir, 11 Uhr Familienmesse

St. Quirinus, Mödrath, 11.15 Uhr Familienmesse

Heilig Geist, Neubottenbroich, 14 Uhr Heilige Messe in polnischer Sprache

St. Cyriakus, Götzenkirchen, 17.30 Uhr Osterhochamt

Ostermontag

St. Martinus, 9 Uhr Heilige Messe in der Kapelle St. Albanus und Leonhardus

St. Kunibert, Blatzheim, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Rochus, Türnich, 9.30 Uhr Festhochamt

Christus König, Horrem, 9.45 Uhr Heilige Messe (mit Anmeldung)

St. Martinus, 10 Uhr Heilige Messe

St. Maria Königin, Sindorf, 11 Uhr Familienmesse, ausgebucht keine Anmeldungen mehr angenommen

Heilig Geist, Neubottenbroich, 11 Uhr Heilige Messe in polnischer Sprache

St. Joseph, Brüggen/Balkhausen, 11 Uhr Festhochamt

St. Michael, Buir, 11 Uhr Heilige Messe

St. Quirinus, Mödrath, 11.15 Uhr Heilige Messe

Frechen

In den Gottesdiensten gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Gründonnerstag

St. Severin, 20 Uhr Abendmahlsfeier

St. Audomar, 20 Uhr

Hildeboldkirche, 20 Uhr Abendmahlsfeier

St. Antonius, Habbelrath, 20 Uhr Abendmahlsfeier

St. Maria Königin, 22.15 Uhr

Karfreitag

St. Audomar, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Antonius, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Severin, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

Hildeboldkirche, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

Karsamstag

St. Severin, 21.30 Uhr Osternachtliturgie

St. Audomar, 21.30 Uhr Osternachtliturgie

Hildeboldkirche, 21.30 Uhr Osternachtliturgie

Ostersonntag

St. Antonius, 5.30 Uhr Osternachtliturgie

St. Ulrich, 9 Uhr Heilige Messe

Heilig Geist, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Maria Königin, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Audomar, 11 Uhr Familienmesse

Hildeboldkirche, 11 Uhr Heilige Messe

St. Mariä Himmelfahrt, 11 Uhr Heilige Messe

St. Sebastianus, 21 Uhr Ökumenisches Osterfeuer

Ostermontag

St. Ulrich Heilige Messe, Buschbell, 8.30 Uhr

St. Maria Königin Familienmesse, 9.30 Uhr

St. Antonius Heilige Messe, 9.30 Uhr

Heilig Geist Heilige Messe für Familien, 11 Uhr

St. Audomar Heilige Messe, 11 Uhr

Hildeboldkirche Heilige Messe, 11 Uhr

St. Severin Heilige Messe, 18.30 Uhr

Wesseling

Gründonnerstag

St. Germanus, 19 Uhr Abendmahlliturgie für Familien

St. Andreas, 20 Uhr Abendmahlmesse

Karfreitag

St. Andras, 15 Uhr Liturgie

St. Germanus, 15 Uhr Liturgie

Schmerzhafte Mutter, 15 Uhr Liturgie

St. Thomas Apostel, 15 Uhr Liturgie

Karsamstag

St. Andreas, 22 Uhr Feier der Osternacht

St. Germanus, 22 Uhr Feier der Osternacht

St. Thomas Apostel, 22 Uhr Feier der Osternacht

Ostersonntag

Schmerzhafte Mutter, 9.30 Uhr Festhochamt

St. Josef, 11 Uhr Heilige Messe

St. Germanus, 18 Uhr Heilige Messe

Ostermontag

St. Germanus, 9 Uhr Heilige Messe

St. Thomas Apostel, 9.30 Uhr Festhochamt

St. Andreas, 11 Uhr Heilige Messe

Pulheim

Gründonnerstag

St. Kosmas und Damian, 16.30 Uhr Abendmahlsfeier der Kommunionkinder

St. Hubertus, Sinnersdorf, 18 Uhr Abendmahlfeier

St. Nikolaus, Brauweiler, 19 Uhr Abendmahlfeier

St. Martinus, Stommeln, 19 Uhr Abendmahlfeier

St. Martinus, Sinthern, 19.30 Uhr Abendmahlfeier

St. Kosmas und Damian, 20 Uhr Abendmahlfeier

Karfreitag

St. Nikolaus, Brauweiler, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Kosmas und Damian, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Hubertus, Sinnersdorf, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

Karsamstag

St. Martinus, Sinthern, 19.30 Uhr Osterfeuer und Auferstehungsfeier in der Kirche

St. Kosmas und Damian, 21 Uhr Feier der Osternacht

St. Nikolaus, Brauweiler, 21 Uhr Feier der Osternacht

St. Hubertus, Sinnersdorf, 21.30 Uhr Osterfeuer und Auferstehungsfeier in der Kirche

Ostersonntag

St. Cornelius, Geyen, 6 Uhr Festmesse und anschließend Frühstück

St. Bruno, Stommelerbusch, 6 Uhr Auferstehungsfeier

St. Martinus, Sinthern, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Hubertus, Sinnersdorf, 9.40 Uhr Orgelmusik vor der Messe, 10 Uhr Heilige Messe

Christinapark, 10 Uhr Heilige Messe

St. Kosmas und Damian, 10 Uhr Heilige Messe

St. Martinus, Sinthern, 11.15 Uhr Heilige Messe

St. Kosmas und Damian, 11.30 Uhr Festhochamt

St. Nikolaus, Brauweiler, 11 Uhr Heilige Messe

Ostermontag

St. Kosmas und Damian, 8 Uhr Heilige Messe

St. Martinus, Stommeln, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Kosmas und Damian, 10 Uhr Heilige Messe

St. Hubertus, Sinnersdorf, 10 Uhr Heilige Messe

St. Nikolaus, Brauweiler, 11 Uhr Heilige Messe

St.Martinus, Sinthern, 11.15 Uhr Heilige Messe

St. Kosmas und Damian, 11.30 Uhr Festmesse

St. Nikolaus, Brauweiler, 18 Uhr Heilige Messe

Brühl

In den Gottesdiensten gilt Maskenpflicht beim Gemeindegesang. Es wird jedoch empfohlen die Maske während des gesamten Gottesdienstes anzulassen.

Gründonnerstag

St. Stephan, 17 Uhr Abendmahlsliturgie für Familien

Maria Hilf, 19 Uhr Abendmahlfeier der polnischen Gemeinde

St. Andreas, 20 Uhr Abendmahlmesse

St. Margareta, 20 Uhr Abendmahlmesse

St. Pantaleon Ba, 20 Uhr Abendmahlmesse

St. Servatius, 20 Uhr Abendmahlmesse

Karfreitag

St. Margareta, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Pantaleon Ba, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Servatius, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

Maria Hilf, 18 Uhr Karfreitagsliturgie der polnischen Gemeinde

Karsamstag

St. Maria v. d. Engeln, 12 Uhr Ökumenisches Friedensgebet

Maria Hilf, 21 Uhr Osternachtfeier der polnischen Gemeinde

St. Heinrich, 22 Uhr Feier der Osternacht

St. Margareta, 22 Uhr Feier der Osternacht

St. Pantaleon Ba, 22 Uhr Feier der Osternacht

Ostersonntag

St. Servatius, 5.30 Uhr Feier der Osternacht

St. Margareta, 10 Uhr Heilige Messe

St. Pantaleon Pi, 11 Uhr Heilige Messe

St. Matthäus, 11 Uhr Heilige Messe

St. Stephan, 11.30 Uhr Familienmesse

Maria Hilf, 16.30 Uhr Heilige Messe der polnischen Gemeinde

St. Margareta, 18 Uhr Heilige Messe

Ostermontag

St. Margareta, 10 Uhr Heilige Messe

St. Andreas, 11 Uhr Heilige Messe

St. Pantaleon Ba 11 Uhr Heilige Messe

St. Servatius, 11 Uhr Heilige Messe

St. Heinrich, 11.30 Uhr Heilige Messe

Maria Hilf, 16.30 Uhr Heilige Messe der polnischen Gemeinde

Erftstadt

In den Gottesdiensten gilt die Maskenpflicht.

Gründonnerstag

St. Barbara, 16 Uhr Wortgottesfeier für Kinder

St. Kunibert, Gymnich, 16 Uhr Abendmahlfeier für Familien

St. Kilian, Lechenich, 16 Uhr Abendmahlfeier für Kommunionkinder

St. Remigius, Dirmerzheim, 18 Uhr Abendmahlfeier

St. Michael, Blessem, 18 Uhr Abendmahlfeier

St. Joseph, 18.30 Uhr Abendmahlfeier

St. Clemens, Herrig, 19 Uhr Abendmahlfeier

St. Alban, 19.30 Uhr Abendmahlfeier

St. Lambertus, Bliesheim, 20 Uhr Abendmahlfeier

Karfreitag

St. Remigius, Dirmerzheim, 11 Uhr Karfreitagsliturgie für Familien

St. Barbara, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Michael, Blessem, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Joseph, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Lambertus, Bliesheim, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Johannes Baptist, Ahrem, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Kunibert, Gymnich, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Clemens, Herrig, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Kilian, Lechenich, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Kilian, Lechenich, 20 Uhr Abendgebet

Karsamstag

St. Lambertus, 20.30 Uhr Feier der Osternacht

St. Alban, 21 Uhr Feier der Osternacht

St. Johannes Baptist, Ahrem, 21 Uhr Feier der Osternacht

St. Kunibert, Gymnich, 21 Uhr Feier der Osternacht

St. Kilian, Lechenich, 21 Uhr Feier der Osternacht

Ostersonntag

St. Clemens, Herrig, 5.30 Uhr Auferstehungsfeier

St. Michael, Blessem, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Lambertus, Bliesheim, 9.45 Uhr Heilige Messe

St. Remigius, Dirmerzheim, 10 Uhr Festhochamt

St. Barbara, 11 Uhr Heilige Messe und gleichzeitig Kinderkirche im Pfarrheim

St. Joseph, 11 Uhr Heilige Messe

St. Kilian, Lechenich, 11 Uhr Festhochamt

St. Kunibert, Gymnich, 18 Uhr Heilige Messe

Ostermontag

St. Clemens, Herrig, 9 Uhr Heilige Messe

St. Johannes Baptist, Ahrem, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Martinus, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Lambertus, 9.45 Uhr Heilige Messe

St. Remigius, Dirmerzheim, 10 Uhr Heilige Messe

St. Alban, 11 Uhr Heilige Messe

St. Joseph, 11 Uhr Heilige Messe

St. Kunibert, Gymnich, 11 Uhr Familienmesse

St. Kilian, Lechenich, 11 Uhr Festhochamt

St. Barbara, 18 Uhr Heilige Messe

Hürth

Gründonnerstag

St. Martinus, Fischenich, 18 Uhr Abendmahlfeier

St. Wendelinus, Berrenrath, 18.30 Uhr Abendmahlfeier

St. Maria am Brunnen, Altstädten-Burbach, 18.30 Uhr Abendmahlfeier

St. Severin, Hermülheim, 19.30 Abendmahlfeier

Karfreitag

St. Mariä Geburt, Efferen, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Dionysius, Gleuel, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Katharina, Alt-Hürth, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

St. Brictius, Stotzheim, 15 Uhr Karfreitagsliturgie

Karsamstag

St. Mariä Geburt, Efferen, 21 Uhr Auferstehungsfeier

St. Severin, Hermülheim, 21 Uhr Auferstehungsfeier

St. Brictius, Stotzheim, 21 Uhr Auferstehungsfeier

St. Wendelinus, Berrenrath, 21 Uhr Vigilfeier

St. Dionysius, Gleuel, 21 Uhr Auferstehungsfeier

St. Martinus, Fischenich, 21 Uhr Auferstehungsfeier

Ostersonntag

St. Maria am Brunnen, Altstädten-Burbach, 9.30 Uhr Festmesse

St. Wendelinus, Berrenrath, 9.30 Uhr Festmesse

St. Severin, Hermülheim, 9.30 Uhr Festmesse

St. Katharina, Alt-Hürth, 9.30 Uhr Festmesse

St. Dionysius, Gleuel, 11.15 Uhr Festmesse

St. Joseph, Hürth-Mitte, 11.15 Uhr Festmesse

St. Mariä Geburt, Efferen, 11.15 Uhr Festmesse

Ostermontag

St. Severin, Hermülheim, 9.30 Uhr Heilige Messe

St. Brictius, Stotzheim, 9.30 Uhr Festmesse

St. Mariä Geburt, Efferen, 11.15 Uhr Heilige Messe

St. Dionysius, Gleuel, 11.15 Uhr Heilige Messe

St. Martinus, Fischenich, 11.15 Uhr Festmesse

Evangelische Gottesdienste an Ostern

Bergheim

Die Gottesdienste finden unter der 3G-Regel und mit Maskenpflicht statt.

Gründonnerstag

Erlöserkirche, Niederaußem, 18 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Christuskirche, Zieverich, 19 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Petrikirche, Quadrath-Ichendorf, 19 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Karfreitag

Christuskirche, Zieverich, 10 Uhr Gottesdienst

Petrikirche, Quadrath-Ichendorf, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Erlöserkirche, Niederaußem, 10.15 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Karsamstag

Friedrich-von Bodelschwingh-Gemeindezentrum, Glessen, 20 Uhr Meditativer Abendgottesdienst

Christuskirche, Zieverich, 22 Uhr Gottesdienst

Ostersonntag

Christuskirche, Zieverich, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Petrikirche, Quadrath-Ichendorf, 10 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl

Erlöserkirche, Niederaußem, 10.15 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostermontag

Petrikirche, Quadrath-Ichendorf, 10 Uhr Zentralgottesdienst

Erlöserkirche, Niederaußem, 10.15 Uhr Familiengottesdienst

Bedburg

Gründonnerstag

Gemeindezentrum Bedburg, 18 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Karfreitag

Gemeindezentrum Bedburg, 10.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostersonntag

Gemeindezentrum Bedburg, 10.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostermontag

Gemeindezentrum Bedburg, 10.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Elsdorf

Die Gottesdienste finden unter der Maskenpflicht statt und die Abstandregelung gilt weiterhin. In der Lutherkirche wird zudem die 3G-Regel beigehalten.

Gründonnerstag

Allerheiligen Kirche, Elsdorf, 19 Uhr Abendmahlsfeier

Karfreitag

Allerheiligen Kirche, Elsdorf, 9.30 Uhr Gottesdienst

Lutherkirche, Elsdorf, 10 Uhr Gottesdienst

Ostersonntag

Allerheiligen Kirche, Elsdorf, 9.30 Uhr Festgottesdienst

Lutherkirche Elsdorf, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostermontag

Allerheilgen Kirche, Elsdorf, 19 Uhr Abendgottesdienst

Kerpen

In den Gottesdiensten gilt die Maskenpflicht. Die Gottesdienste in der Lukaskirche in Brüggen finden weiterhin unter Anwendung der 3G-Regel statt.

Gründonnerstag

Johann-Bugenhagen-Kirche, Blatzheim, 19 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Lukaskirche, Brüggen, 19 Uhr Gottesdienst

Kreuzkirche, Horrem, 19 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Karfreitag

Johann-Bugenhagen-Kirche, Blatzheim, 8.45 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Kreuzkirche, Horrem, 10 Uhr, Abendmahl-Gottesdienst

Johanneskirche, Kerpen, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Lukaskirche, Brüggen, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Karsamstag

Kreuzkirche, Horrem, 21.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostersonntag

Lukaskirche, Brüggen, 6 Uhr Gottesdienst, anschließend Frühstück unter 2G-Regel

Johann-Bugenhagen-Kirche, Blatzheim, 8.45 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Johanneskirche, Kerpen, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Lukaskirche, Brüggen, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Kreuzkirche, Horrem, 10 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostermontag

Lukaskirche, Brüggen, 10 Uhr Familiengottesdienst, anschließend Frühstück unter 2G-Regel

Kreuzkirche, Horrem, 10 Uhr Familiengottesdienst

Frechen

Gründonnerstag

Evangelische Kirche an der Hauptstraße, Frechen, 18 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Christuskirche, Königsdorf, 18.15 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Karfreitag

Evangelische Kirche an der Hauptstraße, Frechen, 10.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostersonntag

Christuskirche, Königsdorf, 10.15 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Evangelische Kirche an der Hauptstraße, Frechen, 10.30 Uhr Gottesdienst für Familien mit Kindern

Ostermontag

Evangelische Kirche an der Hauptstraße, Frechen, 10.30 Uhr Gottesdienst

Wesseling

Gründonnerstag

Kreuzkirche, 18 Uhr Zentraler Gottesdienst mit Abendmahl

Karfreitag

Kreuzkirche, 9.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Apostelkirche, 11 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostersonntag

Kreuzkirche, 6 Uhr Zentraler Gottesdienst mit Abendmahl

Kreuzkirche, 9.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Apostelkirche, 11 Uhr Gottesdienst

Ostermontag

Kreuzkirche, 9.30 Uhr Zentraler Gottesdienst

Pulheim

Gründonnerstag

Gnadenkirche, Pulheim, 17 Uhr Gottesdienst

Karfreitag

Gnadenkirche, Pulheim, 9.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Gnadenkirche, Brauweiler, 10.15 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Kreuzkirche, Stommeln, 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Karsamstag

Gnadenkirche, Brauweiler, 21.15 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Kreuzkirche, Stommeln, 21.30 Uhr Gottesdienst

Ostersonntag

Gnadenkirche, Pulheim, 9.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostermontag

Kreuzkirche, Stommeln, 11 Uhr Familien-Kirche

Gnadenkirche, Pulheim, 11 Uhr Familien-Kirche mit Osterbrunch

Brühl

Die Gottesdienste finden unter der Maskenpflicht statt.

Gründonnerstag

Jakobuskirche, 18 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Andreaskirche, 18 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Christuskirche, 19 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Ostersonntag

Christuskirche, 6 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Jakobuskirche, 9 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Andreaskirche, 9 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Christuskirche, 10.15 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

St. Walburga, 11.30 Uhr Gottesdienst

St. Blasius, 11.30 Uhr Abendmahl-Gottesdienst

Erftstadt

Gründonnerstag

Kirche der Versöhnung, Lechenich, 19 Uhr Gottesdienst

Karfreitag

Evangelisches Gemeindezentrum, Friesheim, 9 Uhr Gottesdienst

Kirche der Versöhnung, Lechenich, 10 Uhr Gottesdienst

Emmauskirche, Gymnich, 10.30 Uhr Gottesdienst

Ostersonntag

Kirche der Versöhnung, Lechenich, 6 Uhr Ostermorgenfeier

Kirche der Versöhnung, Lechenich, 10 Uhr Gottesdienst

Ostermontag

Evangelisches Gemeindezentrum, Friesheim, 9 Uhr Gottesdienst

Emmauskirche, Gymnich, 10.30 Uhr Gottesdienst

Hürth

Die Gottesdienste finden unter der 3G-Regel und das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht.

Gründonnerstag

Friedenskirche, Efferen, 18.30 Uhr Gottesdienste

Karfreitag

Martin-Luther-Kirche, Gleuel, 11 Uhr Gottesdienst

Martin-Luther-King-Kirche, Hürth-Mitte, 15 Uhr Gottesdienst

Ostersonntag

Martin-Luther-Kirche, Gleuel, 6 Uhr Andacht

Friedenskirche, Efferen, 9 Uhr Gottesdienst

Martin-Luther-King-Kirche, Hürth-Mitte, 11 Uhr Gottesdienst

Ostermontag

Friedenskirche, Efferen, 11 Uhr Gottesdienste mit Osterspiel