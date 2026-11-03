Gehweg auf der Ehrenfriedstraße bis Mai 2027 gesperrt

Es sind wohl die Vorboten eines großen Bauprojekts in Brauweiler: An der ehemaligen Abteipassage sind Teile des Gehwegs abgesperrt worden. Der Grund dafür sind laut Stadtverwaltung vorbereitende Arbeiten für ein privates Bauvorhaben: den Abriss der alten Abtei-Passage und den Bau des neuen Abtei-Quartiers. Der Gehweg auf der Ehrenfriedstraße in Brauweiler sei zwischen den Hausnummern 42 bis 50 bis voraussichtlich Ende Mai 2027 gesperrt.

Wohn- und Geschäftshäuser statt leerstehender Passage

Die seit Jahren leerstehende Abteipassage soll abgerissen werden, an ihrer Stelle ist ein viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus geplant. Ein weiterer viergeschossiger Neubau soll den Gebäuderiegel ersetzen, in dem früher Ladenlokale untergebracht waren. Im hinteren Teil ist ein dreigeschossiges Haus mit ausgebautem Dachgeschoss geplant. Genaueres zum Zeitplan des Vorhabens war am Montag noch nicht zu erfahren.

BVP macht auf die Sperrung aufmerksam

Auf die Sperrung des Gehwegs hatte die Fraktion Bürgerverein Pulheim (BVP) aufmerksam gemacht. Viele Bürger aus Brauweiler hätten sich die Frage gestellt, was es damit auf sich habe. Es seien auch zwei Zebrastreifen eingerichtet worden, die Fußgängern den Wechsel auf die gegenüberliegende Straßenseite ermöglichten.

Die BVP-Fraktion hatte auch eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, um für Klarheit über den Grund der Absperrung zu sorgen.

Fraktionschefin fordert mehr Transparenz

„Dass notwendige Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, steht außer Frage. Aber gerade bei einer so auffälligen Veränderung mitten im Ortszentrum sollten die Menschen auch wissen, warum diese erforderlich sind und wie lange sie damit rechnen müssen“, so Fraktionschefin Birgit Liste-Partsch. (rtz)