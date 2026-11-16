Unbestechlich und „integer“Tilly macht Pulheims Bürgermeister Keppeler zum „Ritter der Freude“

Die Devise „Mehr Keppeler wagen“ gab der berühmte Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly aus, als er den Pulheimer Bürgermeister Frank Keppeler am Samstag zum „Ritter der Freude“ schlug. Denn Keppeler verkörpere das „überzeugende Gegenteil“ zu „fragwürdigen Positionen der Linken“ und dem angestrebten Sturz der Demokratie durch die AfD, erläuterte Tilly in seiner Laudatio auf der Bühne des Köstersaales.

Verdienste ums Brauchtum

Als „Ritter der Freude“ würdigt die Neue Pulheimer Karnevalsgesellschaft Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise um die Förderung des rheinischen Brauchtums, die Gemeinschaft und die Lebensfreude in der Region verdient gemacht haben.

Jacques Tilly hatte die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten; nun kam ihm die Aufgabe zu, mit Frank Keppeler seinen Nachfolger zu küren.

Unbestechlich und „integer“: Tillys Lob für den Juristen

Als rundum „integer“ schilderte Tilly Frank Keppeler in seiner Amtsausübung. Als unbestechlich erweise sich der gelernte Jurist; weder durch ein Kölsch noch durch ein Kugelschreibergeschenk lasse er sich erweichen. Er verhalte sich streng nach Gesetz und Ordnung: „Die kölsche Lösung gibt es für ihn nicht.“

Tilly führte weniger rühmliche Verhaltensweisen anderer Politiker ins Spiel: Donald Trump etwa, der Abermillionen Dollar in die eigene Tasche wirtschafte. „Oder man stelle sich Keppeler vor, mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd im Nordpark. Undenkbar!“

Sollte Frank Keppeler doch einmal einen Griff in die Stadtkasse wagen, versprach der Wagenbauer, einen eigenen Mottowagen für den Pulheimer Karnevalszug zu bauen. Als „bodenständigen Pulheimer Jungen“ bezeichnete Tilly den neuen Ritter, der sich für moderne Schulen, Kita-Plätze und einen soliden Haushalt einsetze, für das Ehrenamt, für Vereine und den Karneval.

Jacques Tilly und Frank Keppeler. Copyright: Oliver Tripp

Bürgernah im Amt und im Karneval

Seit Beginn seiner Amtszeit habe Keppeler alle Pulheimer Dreigestirne selbst proklamiert. Ungeachtet einer Stimmritzenreizung habe er noch letzten Samstag gleich drei Pulheimer Dreigestirne in Amt und Würden gebracht. „Dabei sucht er den Menschen und nicht sich selbst als Mittelpunkt des Bühnengeschehens.“, sagte Jacques Tilly. Und: „Wenn alle Politiker ihr Amt so bürgernah ausüben würden, hätte die AfD keine Chance.“

Keppeler: „Lob kenne ich ja gar nicht“

„Ich bin ein wenig gerührt. Lob kenne ich ja gar nicht. Richtig macht man es als Bürgermeister ja nie“, sagte Keppeler nach dem Ritterschlag. „Es wurde aber auch Zeit. Denn wer Bürgermeister ist, kommt auch mit an die närrische Tafelrunde“, befand der frischgebackene Ritter mit Rückblick auf Karl August Morisse und andere Vorgänger. Wenn es nicht jetzt endlich passiert sei, in seiner dritten Amtszeit, würde er mit dem Gedanken an eine vierte Kandidatur spielen. Eine „bittere Pille“ habe er schlucken müssen: Ein Mann aus Düsseldorf habe ihm den Ritterschlag erteilt, scherzte Keppeler. Doch im Ernst: Der wehrhafte Jacques Tilly, der selbst vor Konfrontationen mit Putin nicht zurückschrecke, verdiene Respekt.

Die Sache mit dem Reiten im Nordpark wolle er sich nochmal überlegen, so Keppeler. Die Rede von Jacques Tilly werde er sich ins Büro hängen, als „Aufmunterung und Motivation vor Ratssitzungen“.

130 Gäste und buntes Programm

Rund 130 Gäste erlebten den Ritterschlag, umrahmt von Auftritten der Nachwuchstanzgruppe Zuckerknöllchen, des Redners Marco Ages, des Schnäuzer-Balletts der KG Uhu, des Tanzkorps Hellige Knäächte un Mägde, der Höhner und des Pulheimer Dreigestirns.