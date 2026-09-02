60 Jahre Ehe sind schon eine sehr lange Zeit, doch dass sie einmal heiraten werden, stand für die Jubilare sogar noch früher fest. Lothar Weinmiller erzählt die Geschichte heute noch gern: „Der hat mich mit dem Fahrrad mitgenommen, den will ich heiraten“ – das soll die damals vierjährige Edeltraud über ihren heutigen Ehemann gesagt haben. Ihre Familien waren benachbart und auch befreundet – damals noch in Dorfen in Bayern. Der elfjährige Lothar hat die junge Nachbarin auf eine Tour durch den Ort mitgenommen.

Die Wege der beiden haben sich dann aber erst einmal wieder getrennt. Die Familien sind an andere Orte gezogen. Wiedergesehen haben sie sich erst im Rheinland, und zwar über 15 Jahre später. Sie studierte in Bonn, und er hat beim Bundesverband der Deutschen Industrie in Köln gearbeitet. Die immer noch befreundeten Familien der beiden hatten empfohlen, dass sie sich doch einmal treffen könnten.

Pulheim: Eheleute Weinmiller feiern diamantene Hochzeit

Zum großen Wiedersehen kam es dann in einer Kneipe am Bahnhof in Bonn. „Wir hatten so eine gute Zeit“, erinnert sich Edeltraud Weinmiller heute. Nun feiern die Eheleute Weinmiller diamantene Hochzeit. Verbunden hat sie auch die gemeinsame Liebe für die klassische Musik und Kultur. Beide gehen ihr Leben lang gern auf Konzerte und Veranstaltungen. Einen Tag vorm Heiratsantrag haben sie noch die „Messa da Requiem“ von Verdi zusammen geschaut. „Beim Antrag lief das Klavierkonzert von Tschaikowski im Radio“, erinnert sich Edeltraud Weinmiller noch heute.

Trotz Lothar Weinmillers Arbeit in Köln wollte das Ehepaar eigentlich wieder zurück nach Bayern. Dort lebten die Familien immer noch. Doch zum Umzug nach Bayern kommt es nicht. Der Kompromiss hieß dann erstmal Wiesbaden. Dort hatte Lothar Weinmiller eine neue Stelle gefunden. An ihre Zeit in Hessen denken beide gern zurück.

Edeltraud und Lothar Weinmiller nach ihrer kirchlichen Hochzeit. (Repro) Copyright: Karl Rodriguez

Sie fanden schnell Anschluss und brachten sich dort auch politisch ein. Der Jubilar engagierte sich im Stadtrat, seine Frau gehörte dem Ortsbeirat an. Bis heute haben die Eheleute noch heute Freunde in Wiesbaden. Beide Söhne sind dort geboren. Kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes hat Lothar Weinmiller seine Frau dann gefragt, ob sie vielleicht mit ihm wieder nach Köln kommen will. Er hatte dort ein gutes Jobangebot bekommen.

1974 zog die Familie nach Brauweiler. Dort leben die Jubilare bis heute. „Und wir wollten ja eigentlich nach Bayern“, lacht Lothar Weinmiller. Auch im Rheinland kommen die beiden Bayern bestens zurecht, auch hier engagieren sie sich ehrenamtlich in der Politik und in der Kirche. „Es ist hier gut gelaufen“, sagt Lothar Weinmiller.

Nur mit dem Karneval werden sie nicht so recht warm. Lediglich ihr Sohn Christian ist echter Karnevalist. „Der ist wirklich ein Enkel seiner Großmutter aus dem Rheinland“, sagt Edeltraud Weinmiller.

Für eine lange und glückliche Ehe empfehlen sie, viele gemeinsame Interessen zu haben. „Und viel Respekt“, meint Lothar Weinmiller. Doch man soll auch jeden sein eigenes Ding machen lassen. „Als er unser Hochzeitsfoto nochmal gesehen hat, meinte Lothar, dass ich aber ganz schön gewachsen sei“, sagt Edeltraud Weinmiller: „Und das stimmt wirklich.“