So ein Kaffeeklatsch ist was Feines. Schon die Brüder Grimm erzählen in ihren Märchen davon, wie sich im 17. und 18. Jahrhundert vornehmlich Damen nachmittags bei Kaffee und Kuchen gerne zum Kaffeeklatsch trafen und munter Neuigkeiten ausplauderten. Das stellt sich Müstakime Altinova für ihr neues Café im Herzen Brauweilers auch vor. „Ja genau, der Name Kaffee-Klatsch passt zu uns“, erzählt die temperamentvolle frischgebackene Inhaberin.

„Hier sollen die Leute Spaß haben, plaudern und sich wie zu Hause fühlen.“ Fast kann sie es selbst kaum glauben, dass sie vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihrer Tochter Süreyya das Café an der Mathildenstraße eröffnet hat. „Eigentlich war das Ganze eine Schnapsidee von meinem Mann“, verrät sie und lacht. Auch er plaudere gern und als Friseur in Frechen-Königsdorf habe er von seiner Kundschaft von dem Brauweiler Ladenlokal erfahren.

Pulheim: Café ist ein Familienbetrieb

Gemeinsam habe die Familie dann entschlossen den Plan vom eigenen Café umgesetzt. Nach monatelanger Renovierung konnte es vor wenigen Tagen zur Freude vieler Brauweiler eröffnet werden. Das Kaffee-Klatsch ist ein Familienbetrieb, das spürt man sofort. Alle helfen mit und nachmittags springen schon mal die Enkelkinder im Laden herum. Es ist ein Café mit italienischer Seele, verspricht die Inhaberin.

Hier gibt es knuspriges Mandelgebäck, Milch-Mix-Getränke, Cannoli, das sind Teigröllchen mit Ricotta-Creme, Cartoccio, Blätterteig mit cremiger Füllung, Pinzetta mit unterschiedlichen Belägen, leckere Pasticcini, kleine Törtchen mit Kirschen oder Pistazien und andere italienische Genüsse. „Wir arbeiten mit einer sizilianischen Familienbäckerei zusammen“, erklärt Müstakime Altinova. Und natürlich gibt es Eis aus eigener Herstellung.

Der Schlager im Kaffee-Klatsch ist allerdings die Eis-Wundertüte. Es gibt unter anderem auch After-Eight-Eis, Melone, Azzuro und den Kinderbecher Biene Maja. „Ich liebe die italienischen Spezialitäten“, verrät Kundin Laura Liebeskind-Weiland aus Brauweiler. „Die gibt es hier sonst nirgendwo.“

Von der Bücherstube, in der sie arbeitet, zum Kaffee-Klatsch ist es nur ein Katzensprung. Jetzt freut sie sich besonders, hier öfter italienische Köstlichkeiten und kleine Törtchen zu holen. Laura Liebeskind-Weiland überlegt. „Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, mich hier mit meinen Kolleginnen oder Freundinnen mal gemütlich zum Kaffeeklatsch zu treffen.“ Das Café Kaffee-Klatsch in Pulheim-Brauweiler, Mathildenstraße 10, ist außer dienstags täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.