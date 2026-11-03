Individuelle Beratung, unabhängige Informationen und persönlicher Austausch – unter diesen Aspekten stehen Veranstaltungen und Angebote der Stadt Pulheim, bei denen es um Wärme, nachhaltige Energie und Klimaschutz geht.

Kostenlose Energieberatung jetzt zweimal im Monat

So bietet die Stadt aufgrund der hohen Nachfrage die kostenlose, unabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale ab sofort zweimal im Monat an, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Energieexpertin Waltraud Clever berät im Rathaus individuell zu Gebäudesanierung, Heiztechnik, erneuerbare Energien und Fördermöglichkeiten. Termine für persönliche Gespräche, Telefon- oder Videoberatungen können telefonisch bei Karin Komsic-Buchmann (02238 /808642) oder bei Malte Neuman (02238 /808274) vom Klimamanagement der Stadt Pulheim vereinbart werden.

Erster Wärmepumpenspaziergang am 6. November

Zudem bietet die Stadt am Freitag, 6. November, erstmals einen „Wärmepumpenspaziergang“ an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besichtigen Wärmepumpen in Pulheimer Wohnhäusern und können sich mit den Eigentümerinnen und Eigentümern über Einbau und Betrieb austauschen. Zudem beantwortet Energieberaterin Waltraud Clever fachliche Fragen der Teilnehmer.

Der Spaziergang startet um 16 Uhr auf dem Vorplatz des Kultur- und Medienzentrums. Eine Anmeldung per E-Mail ans Klimamanagement der Stadt Pulheim ist erforderlich.

Weitere Gastgeber gesucht

Für weitere Spaziergänge sucht die Stadt Gastgeberinnen und Gastgeber, deren Haus über eine Wärmepumpe verfügt – idealerweise in Kombination mit Photovoltaik und Stromspeicher –, die ihre Erfahrungen teilen möchten. Interessierte können sich bei Karin Komsic-Buchmann oder Malte Neuman unter den oben genannten Telefonnummern melden.

Tag des offenen Heizungskellers am 21. November

Der „Tag des offenen Heizungskellers“ folgt am Samstag, 21. November. An dem bundesweiten Aktionstag öffnen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ihre Kellertüren und geben Einblicke in erneuerbare Heizsysteme. Informationen und Anmeldung im Internet unter

Eigentümer öffnen ihre Kellertür. Copyright: picture alliance/dpa

Großer Wärmepumpen-Infotag in Frechen

Im kommenden Jahr steht im Rhein-Erft-Kreis zudem ein großer Wärmepumpen-Infotag auf dem Programm. Die interkommunale Klimakampagne „Jetzt machen Wir“ der Klimamanagerinnen und Klimamanager im Kreis ist einer von insgesamt 25 deutschlandweit ausgewählten Gastgebern für die bundesweiten Aktionstag . Im Februar 2027 wird die Veranstaltung in Frechen ausgerichtet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich und zwar online.

Der Wärmepumpen-Infotag richtet sich an Ein- und Zweifamilienhausbesitzer und informiert herstellerneutral, praxisnah und verständlich über den Heizungstausch, teilt die Stadt Pulheim mit. Durchgeführt wird der Infotag von den Wärmewende-Experten Anja Floetenmeyer-Woltmann und Carsten Herbert. Auch viele lokale Installationsbetriebe werden vor Ort sein.

7500 Besucher bei der Premiere

Nach Angaben der Veranstalter sind die Wärmepumpen-Infotage die größte herstellerneutrale Informationsreihe zum Heizungstausch in Deutschland. Bei der Premiere im vergangenen Jahr habe man mehr als 7.500 Besucherinnen und Besucher verzeichnet.

Wärmepumpe 2025 meistverkaufte Heiztechnik

Die Wärmepumpe sei bereits 2025 mit rund 48 Prozent Marktanteil die meistverkaufte Heiztechnik in Deutschland gewesen, so die Initiatoren weiter. Es seien mehr Wärmepumpen verkauft worden als Gas- und Ölheizungen zusammen. Die Veranstalter weisen auch darauf hin, dass die Bundesförderung für den Heizungstausch seit Juli dieses Jahres alle sechs Monate abschmilzt. Auch deshalb habe man die interkommunale Klimakampagne in den Rhein-Erft-Kreis holen wollen: Wer früh Klarheit habe, könne sich höhere Fördersätze sichern.