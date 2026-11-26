Seit mindestens sechs Jahren schwelt die Diskussion um den Standort für drei neue Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr in Pulheim, Stommeln und Brauweiler. Eigentlich könnte alles ganz einfach sein: Die Stadt sucht nach geeigneten Grundstücken, kauft sie, plant, baut. Tatsächlich aber ist das Thema viel komplexer: Es geht um einen großen Flächenbedarf, um An- und Abfahrtsmöglichkeiten, Lärmbelästigung durch Sirenen, Anbindung von Ortsteilen, zum Beispiel von Sinnersdorf, und um ökologische und klimapolitische Überlegungen, wie etwa die gegebenenfalls notwendige Abholzung von altem Baumbestand.

Engagierte Wortmeldungen aus der Bürgerschaft

Die Fraktionen von CDU, SPD und BVP (Bürgerverein Pulheim) hatten einen Antrag an den Rat der Stadt Pulheim eingebracht, der in der gestrigen Sitzung des Hauptausschusses diskutiert wurde. Die Zuschauerränge waren gut gefüllt, aus den Reihen der Bürgerschaft gab es einige Anträge, die mit engagierten Wortmeldungen erläutert wurden.

Brauweiler: Widerstand gegen Park als Standort

Was waren die Streitpunkte? In Brauweiler war ursprünglich ein Areal an der Alfred-Brehm-Straße im Gespräch. Dort müsste allerdings ein parkartiges Gelände eingeebnet werden. Dagegen regte sich heftiger Widerstand aus der ortsansässigen Bevölkerung. Vor allem die Tatsache, dass der Park als einer von drei „Kühlen Orten“ in Brauweiler durch ein Gutachten ausgewiesen worden war, galt als schwerwiegendes Argument. Die Dreierkoalition sah deshalb schon im Vorfeld der Ausschusssitzung von diesem Standort ab und favorisiert nun ein Areal an der nördlichen Liethenstraße im Bereich der Einmündung zum Friedhofsweg.

Nord oder Süd: Streit um die Liethenstraße

Ein Bürger wendete ein, dass der südliche Teil eigentlich besser geeignet sei, vor allem aus planungsrechtlichen Gründen. Bei einem Ortsbesuch an der Liethenstraße hat sich eine Anwohnerin gegenüber dieser Zeitung zu dem Thema geäußert: Ihr sei bewusst, dass das Gebiet, heute eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, eines Tages auch bebaut werden würde. Das sei für sie kein Problem. Für den südlichen Teil des Areals sieht sie allerdings den dann notwendigen An- und Abfahrtsweg über die Bernhardstraße ins Zentrum Brauweilers als Nadelöhr an, die Bernhardstraße sei schon jetzt durch die parkenden Autos und die Fahrbahnverengung nur sehr langsam zu befahren.

Dieselbe Meinung vertrat in der Hauptausschusssitzung der CDU-Ratsherr Michael Kahsnitz: „Die Nordseite des Gebietes an der Liethenstraße ist von der Freiwilligen Feuerwehr am schnellsten zu erreichen, sie ist verkehrstechnisch viel besser geeignet, die Bernhardstraße ist für die Feuerwehr nicht zu empfehlen.“

Pulheim: Kritik am Standort Peter-Kanters-Allee

Für Pulheim sieht der Antrag der drei Fraktionen einen Standort nördlich der Peter-Kanters-Allee vor. Es wird vor allem darauf verwiesen, „welchen Beitrag der neue Standort zur schnelleren Unterstützung bei Einsätzen in Sinnersdorf und zur Verbesserung der dortigen Schutzzielerreichung leisten kann.“ Benedikt Pohlig vom Löschzug Pulheim der Freiwilligen Feuerwehr sprach sich gegen diesen Standort aus: Er sei nicht zukunftsfähig, ähnlich wie bei dem derzeitigen Gerätehaus in der Straße „Zum Schwefelberg“ sei die Erreichbarkeit schlecht. Bei Teilen des Löschzuges würde die neue Situation für Demotivation sorgen.

Freiwillige Feuerwehr bevorzugt anderen Standort

Die Einsatzkräfte sprechen sich für einen Neubau an der Orrer Straße/Nordring aus – und sie verweisen darauf, dass dieser Standort auch in einem Gutachten, das nun veröffentlicht wurde, mit Abstand am besten bewertet worden ist.

Bürgermeister Frank Keppeler wies darauf hin, dass Pohlig nur für die Freiwillige Feuerwehr spreche, die Versorgung durch die hauptamtliche Feuerwehr sei hier nicht gefährdet. David Hochhausen (SPD) hält die Peter-Kanters-Allee von allen Vorschlägen für den geeignetsten Standort. Er verwies darauf, dass alle möglichen Bauareale Vor- und Nachteile hätten, eine perfekte Lösung könne es nicht geben.

Stommeln unumstritten, Debatte über Abstimmung

Der Standort in Stommeln auf dem Grundstück neben dem Aldi-Markt im Bereich Venloerstraße/Landesstraße 93 war in der Sitzung unumstritten. In der Diskussion im Hauptausschuss ging es auch um die Frage, ob man dem Antrag en bloc zustimmen oder ihn ablehnen könne oder ob man, so der Vorschlag der Fraktion der Grünen, die drei Standorte gesondert zur Abstimmung stellen sollte.

Stadtrat entscheidet am 8. Dezember

Das Votum des Hauptausschusses war dann klar: Die drei im Antrag benannten Standorte fanden eine Mehrheit, die Grünen stellten sich nur gegen den Bau an der Peter-Kanters-Allee in Pulheim, die AfD lehnte den Antrag als Ganzes ab.

Diese Entscheidung ist nicht bindend, sie geht als Empfehlung an den Stadtrat, der sich in seiner Sitzung am Dienstag, 8. Dezember, 17 Uhr, mit dem Thema beschäftigen wird.