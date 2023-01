Pulheim – In Pulheim ist in der Nacht zum 1. Mai ein Streit um einen Maibaum in eine Schlägerei ausgeartet. Beteiligt waren zwei Gruppen mit jeweils sechs Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren, die unabhängig voneinander Maibäume in der Straße „Am Büngertchen“ aufstellen wollten.



Dabei gerieten sie laut Polizei vor einem Haus darüber in Streit, welche Gruppe denn nun das Recht habe, an dieser Stelle seinen Baum zu lassen. Die Angelegenheit spitzte sich derart zu, dass ein 18-Jähriger einen 19-Jährigen mit einem Schlagstock attackierte und ihn leicht verletzte.



Kriminalpolizei ermittelt nach Vorfall in Pulheim

Am Ende wurden vier Personen bei der Schlägerei verletzt, zwei von ihnen mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den jungen Mann mit dem Schlagstock nahm die Polizei mit zur Wache, er hatte 1,26 Promille Alkohol im Blut. Der Streit um den Baum brachte dem 18-Jährigen eine Ermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (red)