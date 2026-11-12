Es ist eine recht kurze Karnevalssession, doch für die KG Ahl Häre aus Pulheim ist sie mit gleich mehreren Jubiläen verbunden. Das wichtigste: Die Karnevalsgesellschaft feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Doch darüber hinaus wird der Veedelszug 70 Jahre alt, die „Jecke Müüs“, die Damenabteilung der Ahl Häre, wurde vor 30 Jahren gegründet, und Norbert Rohde ist seit 40 Jahren Präsident der KG. Gründe zum Feiern gibt es also genug in Pulheim, und die KG ließ sich in dieser Hinsicht auch nicht lumpen: Mit einer Proklamationssitzung starteten die Ahl Häre jetzt in die Jubiläumssession.

Emotionaler Moment

Der Pulheimer Bürgermeister Frank Keppeler hatte im Dr.-Hans-Köster-Saal viel zu tun, denn er musste gleich zwei Dreigestirne proklamieren. Wie die KG berichtet, sorgte das Kinderdreigestirn für einen besonders emotionalen Moment. Die Nachwuchs-Tollitäten – Kinderprinz Ben I., Kinderbauer Lenn und Kinderjungfrau Luisa – heißen alle mit Nachnamen Schubert. Sie sind Geschwister – und sie sind die Enkel von Vereinspräsident Norbert Rohde.

Die Proklamation sei damit auch für den KG-Chef ein persönlicher Höhepunkt gewesen, berichten die Ahl Häre. Als die drei jungen närrischen Regenten dann noch mit ihrem gefühlvollen Sessionslied das Publikum begeisterten, tat das sein Übriges.

Jubiläumsdreigestirn springt kurzfristig ein

Nicht weniger eindrucksvoll, so berichtet es die KG, habe sich das große Jubiläums-Dreigestirn mit Prinz Daniele I. (Coppola), Bauer Stephan (Bauer) und Jungfrau Bastiane (Sebastian Schreiber) präsentiert. Dem Trifolium stand nur eine kurze Vorbereitungszeit zur Verfügung, denn eigentlich stand für die Jubiläumssession bereits ein Dreigestirn um den Ex-Prinzen und Pulheimer Gastronomen Harald Müller in den Startlöchern. Doch Müller starb im März dieses Jahres plötzlich und unerwartet im Alter von 61 Jahren.

Anfangs war unklar, ob die KG fürs Jubiläum überhaupt würde Tollitäten aufbieten können. Doch Prinz Daniele I., Bauer Stephan und Jungfrau Bastiane sprangen kurzfristig in die Bresche - und brachten die Jecken im Köster-Saal laut der KG gleich mit ihrem Sessionslied in Feierlaune.

Buntes Bühnenprogramm und After-Show-Party

Auch das Bühnenprogramm habe beste Unterhaltung geboten, so die Ahl Häre weiter. Das Kadettenkorps, die Stadtgarde und der Veedelszog zeigten ihr tänzerisches Können. Die Klüngelköpp sorgten für kölsche Stimmung, während die Büttenredner Volker Weininger als „Sitzungspräsident“ und Martin Schopps die Lachmuskeln der Närrinnen und Narren strapazierten.

Auch die Tanzgruppe Kölner Paulinchen habe die Jecken mit ihrem Auftritt begeistert, und zum krönenden Abschluss habe die Band Druckluft den Saal noch einmal richtig zum Kochen gebracht.

Doch damit noch nicht genug: Bei der anschließenden After-Show-Party wurde ausgelassen weitergefeiert.

Zugversammlung am Montag

Für die Karnevalisten steht schon bald der nächste Termin an: Für Montag, 16. November, 19 Uhr, lädt die KG zur Zugteilnehmerversammlung ins Wirtshaus am Markt ein.

Im neuen Jahr stehen dann unter anderem die Herrensitzung (Sonntag, 10. Januar) und die Damensitzung (Dienstag, 12. Januar) auf dem Programm. (rtz)