Kosten steigen auf 235 Millionen Euro

Die Schulbauvorhaben in Pulheim werden teurer und dauern länger als geplant. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, verschieben sich die Fertigstellungstermine für mehrere Neubauten um bis zu zwei Jahre, während die Gesamtkosten der Masterplanung Schulen von ursprünglich rund 210 Millionen Euro auf nun 235 Millionen Euro gestiegen sind.

Größtes Bauvorhaben der Stadtgeschichte

Die Masterplanung Schulen hatte der Stadtrat im Jahr 2023 beschlossen, sie gilt als das größte Bauvorhaben, das die Stadt Pulheim jemals gestemmt hat. Die Planung umfasst Neubauten und Ausbauten an mehreren Schulstandorten im Stadtgebiet: an der Christinaschule in Stommeln, der Horionschule in Sinnersdorf, der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Sinthern/Geyen sowie der Richezaschule in Brauweiler. Hinzu kommt das Schulzentrum auf der Reiherwiese, an dem das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Marion-Dönhoff-Realschule neu gebaut werden sollen.

Neue Termine für die einzelnen Schulen

Wie es nun in einer Pressemitteilung aus dem Pulheim Rathaus heißt, verzögert sich der Neubau der Christinaschule in Stommeln um rund zwei Jahre. Die Schule soll nun erst Ende 2032 fertig sein. Ebenfalls um rund zwei Jahre verschiebt sich der Zeitplan für die Horionschule in Sinnersdorf, deren Fertigstellung nun für das erste Quartal 2033 vorgesehen ist. Denselben Zeitrahmen nennt die Verwaltung für den Ausbau der GGS Sinthern/Geyen. Die Richezaschule in Brauweiler bleibt nach aktuellem Stand auf Kurs: Für sie gilt weiterhin eine geplante Fertigstellung im Jahr 2035.

Bürgerantrag und aufwendige Vergaben als Ursachen

Für die Verzögerungen nennt die Verwaltung mehrere Ursachen. Beim Neubau der Christinaschule verweist sie auf einen Bürgerantrag der Dorfgemeinschaft Stommeln aus dem Jahr 2024 zum Ausbau der Christinahalle. „Um diese Ideen nachträglich zu berücksichtigen, mussten die Vergabeunterlagen überarbeitet und angepasst werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Mittlerweile sei die Vergabe für die Projektsteuerungsleistungen abgeschlossen, die Vergabe der Objektplanungsleistungen laufe hingegen noch.

Die Ausschreibungsverfahren seien zudem sehr aufwendig, da fast alle Vergaben im Zusammenhang mit der Masterplanung europaweit ausgeschrieben werden müssten. Da eine hohe Zahl an Bewerbungen eingegangen sei, habe deren Auswertung zudem mehr Zeit in Anspruch genommen als vorgesehen.

Viele Bewerbungen binden Verwaltungskapazitäten

Im Fall der Christinaschule etwa haben sich 27 Unternehmen für die Objektplanungsleistungen und 22 Unternehmen für die Tragwerksplanung beworben. Dies geht aus einer Verwaltungsvorlage für den Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau hervor, der sich am Donnerstag, 19. November, mit der Masterplanung Schulen und dem neuen Zeitplan befasst.

Die sorgfältige Auswertung der Unterlagen und die Prüfung der Eignung der Bewerber beanspruchen erhebliche Verwaltungskapazitäten, heißt es in der Verwaltungsvorlage weiter: „Im Projekt Christinaschule laufen aktuell neben dem Vergabeverfahren für die Objektplanung vier weitere zweistufige europaweite Vergabeverfahren, die sich jeweils in unterschiedlichen Verfahrensabschnitten befinden.“

Schulzentrum auf der Reiherwiese: Neubau statt Sanierung

Das Schulzentrum auf der Reiherwiese hat eine eigene Planungsgeschichte. Ursprünglich hatte die Masterplanung die Sanierung und den Ausbau des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sowie der Marion-Dönhoff-Realschule an deren damaligen Standorten vorgesehen. Im Mai 2024 beschloss der Rat jedoch, beide Schulen stattdessen auf der Reiherwiese gegenüber dem alten Schwimmbad neu zu bauen. Der aktuelle Zeitplan sieht für dieses Schulzentrum eine Fertigstellung bis Ende 2032 vor.

Verwaltung empfiehlt Totalunternehmer-Modell

Noch nicht abschließend geklärt war bislang, nach welchem Modell die Planung und der Bau des Schulzentrums organisiert werden sollen. Der Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau hatte im April dieses Jahres eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben, die drei Varianten vergleichen sollte: das Totalunternehmer-Modell, bei dem ein Auftragnehmer von der Planung bis zur Fertigstellung die Gesamtverantwortung trägt, eine Öffentlich-Private Partnerschaft sowie die konventionelle Eigenrealisierung durch die Stadt.

Das Ergebnis dieser Untersuchung liegt nun vor. Die Verwaltung spricht sich demnach für das Totalunternehmer-Modell aus. Über diese Empfehlung wird der Ausschuss für Liegenschaften und Hochbau ebenfalls in seiner Sitzung am 19. November abstimmen. (rtz)