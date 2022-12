Pulheim – Brandsachverständige haben ihre Ermittlungen zu einem Brand in einem Doppelhaus am Enzianweg aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren auf der Terrasse einer Doppelhaushälfte Gartenmöbel in Brand geraten. Auch im Erdgeschoss der benachbarten Doppelhaushälfte griff das Feuer um sich. Die Räume sind nun stark verrußt, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Was den Brand auslöste, ist noch unklar.

Es war gegen 15.40 Uhr, als die Feuerwehr zu diesem Brand in den Enzianweg gerufen wurde. Als sie eintraf, brannten die Gartenmöbel bereits in voller Ausdehnung. Tückisch: Durch eine auf dem Nachbargrundstück installierte Lüftungsanlage zogen das Feuer und der Rauch ins Wohnzimmer des Nachbarhauses.

Pulheim: Bewohner verletzt sich bei Löschversuch

Dort bemerkten die Bewohner das Feuer sehr bald und alarmierten die Feuerwehr. Zudem verständigten sie auch umgehend ihre Nachbarn über den Brand auf deren Terrasse.

Bei Löschversuchen verletzte sich ein 37-jähriger Bewohner an den Scherben eines zerbrochenen Fensters. „Er wurde sofort vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht“, berichtete Pulheims Feuerwehrsprecher Wolfgang Schmitt. Alle Bewohner der beiden zweieinhalbgeschossigen Doppelhaushälften standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf der Straße.

Die Ursache der Brände in Pulheim ist noch unklar. Copyright: Feuerwehr Pulheim

Unter der Einsatzleitung des Brandoberinspektors Christian Heinisch begannen sofort die Löscharbeiten sowohl von innen als auch von außen. Feuerwehrleute der hauptamtlichen Pulheimer Wache und ihre freiwilligen Kollegen der Löschzüge Pulheim, Brauweiler, Geyen und Stommeln arbeiteten dabei Hand in Hand.

Feuerwehr rettet Katze aus Pulheimer Nachbarhaus

Im Wohnzimmer des Nachbarhauses konnten die Einsatzkräfte eine Katze retten, die sich im total verrauchten Raum unter einem Sofa versteckt hatte, und sie der Familie augenscheinlich wohlbehalten überreichen. Schnell hatten die Feuerwehrleute das Feuer dort auch unter Kontrolle und gelöscht.

Länger zogen sich die Löscharbeiten allerdings draußen hin. Auf der Terrasse waren durch das Feuer die Gartenmöbel und die Fenster erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Zudem war auch dort Rauch durch die Öffnung im Lüftungssystem in das Wohnhaus gezogen.

Erhebliche Schäden entstanden darüber hinaus an den Außenwänden der beiden Wohnhäuser. „Wir mussten das dort verbaute Wärmedämmverbundsystem bei beiden Häusern öffnen und nach Brandnestern untersuchen“, erklärte Schmitt die Problematik. So hätten die Löscharbeiten etwa zwei Stunden gedauert.