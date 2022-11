Unfall bei Pulheim Lkw kollidiert mit Auto – Fahrer verletzt und in Wagen eingesperrt

Durch die Kollision wurde das Auto in einen Graben geschleudert.

Pulhein – Ein Autofahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der B59 bei Pulheim schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen wurde der Skoda-Fahrer mit seinem Wagen von einem Lkw erfasst und in seinem Fahrzeug eingesperrt. Viele Details sind noch unklar.

An der Kreuzung zwischen der B59 und der L93 bei Pulheim kam der Lkw aus Richtung Grevenbroich, das Auto wollte offenbar nach links abbiegen. Auf der Kreuzung kam es dann nach ersten Informationen zur Kollision. Der Lkw prallte in die Fahrerseite des Autos und schleuderte den Wagen in einen Graben.

Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Fahrer aus dem Wagen. Copyright: Eric Lamparter

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto stark beschädigt, der 51 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und in seinem Wagen eingeschlossen. Erst die Feuerwehr konnte ihn befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Beide Fahrer sollen gegenüber der Polizei ausgesagt haben, dass für sie die Ampel Grün gezeigt habe. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße teilgesperrt. Die Ermittlungen dauern an, da der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt ist. (mab)