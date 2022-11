Versuchte Automatensprengung Polizei fahndet mit Foto nach Täter in Pulheim

Mit diesem Foto aus der Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der versucht hat, einen Geldautomaten in Pulheim zu sprengen.

Pulheim – Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet mit Fotos aus einer Videoaufzeichnung nach dem Mann, der am 9. November versucht hat, einen Geldautomaten in Pulheim zu sprengen. Der Mann hatte am frühen Morgen des 9. Novembers eine Bankfiliale auf der Hauptstraße betreten. Aus einer Sporttasche nahm er einen Schlauch, der offenbar mit einer Gasflasche verbunden war.



Dann steckte er den Schlauch in das Geldausgabefach eines Automaten. Die Sprengung des Automaten misslang jedoch. Auf den Fotos, mit denen die Polizei nun an die Öffentlichkeit geht, ist zu erkennen, wie der Tatverdächtige die Filiale betritt und die Tat begeht.



Der unbekannte Täter scheiterte bei dem Versuch, den Geldautomaten zu sprengen. Copyright: Polizei Rhein-Erft-Kreis

Es handelt sich um einen 175 bis 180 Zentimeter großen und 25 bis 30 Jahre alten Mann. Die Polizei erhofft sich von der Veröffentlichung der Fotos Anhaltspunkte, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen. Zeugen, die die Person auf den Fotos erkennen, werden gebeten, sich unter 02233 52-0 zu melden. (ps)