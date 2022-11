Pulheim – Na klar, Vanessas Lieblingshexe ist natürlich Bibi Blocksberg. Alle Filme habe sie gesehen, sagt sie, als sie auf einem Hexenbesen neben Ralph Caspers in der ARD-Show „Frag doch mal die Maus“ sitzt. Die zehnjährige Pulheimerin wollte wissen, woher das Wort Walpurgisnacht kommt. Doch die Show hatte für sie noch eine weitere Überraschung parat.

„Ene mene, oh wie teuer, geh an du Feuer - hex hex“, spricht Vanessa forsch, als Capsers sie auffordert, das Lagerfeuer der Kulisse um sie herum anzuhexen. Und siehe da, das virtuelle Feuer lodert.

Pulheimerin würde Hausaufgaben fertig hexen

Und wenn sie wirklich hexen könnte, was würde sie dann machen, fragt Caspers Vanessa. „Ich würde die Hausaufgaben fertig hexen“, sagt sie wie aus der Pistole geschossen, Gelächter im Publikum.

Dann bittet Moderator Eckhard von Hirschhausen den nächsten Gast herein. Und natürlich kennt Vanessa die Frau, die in der nächsten Sekunde ins Studio kommt: Lina Larissa Strahl, die Bibi-Blocksberg-Darstellerin aus den Filmen.

Bibi-Blocksberg-Darstellerin gibt erste Antwort

„Du bist Vanessa“, fragt Strahl die sichtlich überwältigte Vanessa. Die kommt aus dem Lächeln gar nicht mehr heraus. Strahl ist dann auch die erste, die sich an einer Antwort zu Vanessas Walpurginsnacht-Frage versucht: Auf dem Brocken, auch Blocksberg genannt, auf dem der Sage nach die Hexen Walpurgisnacht feierten, gebe es eine alte Ruine, in der mal eine Hexe gelebt haben soll, die Walburg. Daher komme der Name, behauptet sie.

Bei „Frag doch mal die Maus“ müssen zwei Teams, die aus je drei Prominenten bestehen, sowie die Zuschauer, die hinter den Team sitzen (Team Maus gegen Team Elefant) nun schätzen, ob die Behauptung wahr ist.

„Da hab ich wohl ein bisschen geflunkert", gibt Lina Larissa Strahl zu. Ein Einspieler gibt die korrekte Antwort: Der Name kommt von der Heiligen Walburga, die am 1. Mai, wohl um das Jahr 870 herum, heilig gesprochen wurde. Und daher hat die Walpurgisnacht, die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, ihren Namen.

Richtig eingeschätzt hatte das das Team Maus um Horst Lichter, Beatrice Egli und Jörg Pilawa. Die Pulheimerin Vanessa wird das wohl nie wieder vergessen, ebenso wenig, dass sie ihr Idol, die Film-Bibi-Blocksberg, getroffen hat.