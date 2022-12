Rhein-Erft-Kreis – Der Brühler Landtagsabgeordnete Gregor Golland (CDU) fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Eine starke Bundeswehr sei eine Voraussetzung, damit die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft in Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand leben könnten. Es sei ein „kapitaler Fehler“ gewesen, die Wehrpflicht auszusetzen – sowohl gesellschafts- wie sicherheitspolitisch, schreibt Golland in einem Beitrag für das Online-Magazin „The Pioneer“.

Dies habe er bereits früher gesagt, und durch den Krieg in der Ukraine sieht sich der 47-Jährige in seiner Position bestätigt. Jahrelang sei die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik von „Naivität und Romantik“ geprägt und von Wunschdenken und selbstgerechter Moral getragen gewesen.

Rhein-Erft-Kreis: CDU-Abgeordneter Gregor Golland greift SPD an

Auch die neue Ampel-Regierung habe noch bis vor Kurzem vom Leitbild einer feministischen Klimaaußenpolitik gesprochen: „Was auch immer das sein soll, es ist eine erschreckende Verblendung im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse“, urteilt Golland. Es sei „ein Treppenwitz der Geschichte“, dass ausgerechnet Sozialdemokraten, die lange „zu den besten Freunden und größten Verstehern“ Putins und seiner Politik gehört hätten, sich nun zu Sanktionen durchrängen und den Wehretat erhöhen wollten.

Der CDU-Politiker und Oberstleutnant der Reserve beklagt im Gespräch, dass die Entfremdung zwischen Bevölkerung und Armee gewachsen sei und die Identifikation mit den eigenen Soldaten massiv abgenommen habe. Mehr noch: Allzu oft sei die Truppe unter rechten Generalverdacht gestellt und alles Militärische in Misskredit gebracht worden. „Wir brauchen wieder den Staatsbürger in Uniform, der militärisch ausgebildet und wehrhaft ist.“ Jeder junge Mensch, ob Mann oder Frau, könne ein Achtzigstel seiner Lebenszeit für dieses Land und seine Werte einbringen und ihm dienen, sagt Golland, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. Zum 1. Juli 2011 war die Wehrpflicht ausgesetzt worden.