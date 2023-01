Rhein-Erft-Kreis – Die Polizei musste von Freitag bis Sonntag im Rhein-Erft-Kreis zu 137 Verkehrsunfällen ausrücken. Das hat die Pressestelle der Kreispolizei am Montag bekanntgegeben. Besonders schwere Unfälle hat es in Kerpen, Elsdorf und Pulheim gegeben. Unter anderem wurden ein fünfjähriger und ein 15-Jähriger schwer verletzt. In zwei weiteren Fällen flüchteten die Verursacher vom Unfallort.

Am Freitagnachmittag soll ein 50 Jahre alter Mann gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto auf der Sindorfer Straße in Richtung Sindorf unterwegs gewesen sein, als er an einem Rückstau im Gegenverkehr (Richtung Kerpen) vorbeifuhr. Zu diesem Zeitpunkt lief laut Polizei ein 15-Jähriger zwischen den wartenden Autos von links kommend in Richtung der gegenüberliegenden Bushaltestelle. Als er die Straße betrat, stieß er mit dem Auto des 50-jährigen Mannes zusammen. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrerflucht in Elsdorf und Pulheim, Fünfjähriger in Kerpen schwer verletzt

Nur eine Stunde später stießen auf der Kreisstraße 41 in Elsdorf in Höhe des Gut Desdorf zwei Radfahrerinnen (21 und 53 Jahre alt) zusammen. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht, doch die 53-jährige Frau stieg nach dem Unfall und einem kurzen Gespräch mit der 21-Jährigen wieder auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Anhand ihrer Berufsbekleidung konnten die Beamten die Flüchtige an ihrer Firmenanschrift antreffen. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt.

Noch am selben Tag wurde ein fünf Jahre alter Junge in Kerpen-Sindorf schwer verletzt. Er war am Freitag gegen 19.45 Uhr mit seinem Vater an der Wankelstraße unterwegs, als er seine Mutter auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah. Der Junge riss sich von der Hand seines Vaters los und lief über die Straße zu seiner Mutter. Ein Lkw-Fahrer konnte zwar laut Polizei noch bremsen, dennoch stieß der Junge mit dem Lkw zusammen. Der Fünfjährige erlitt schwere Verletzungen, die in der Uni-Klinik behandelt werden mussten.

Der letzte Unfall, über den die Polizei es Rhein-Erft-Kreises berichtet, ereignete sich am Sonntagnachmittag in Pulheim. Gegen 13.15 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Wohnmobil auf der Bruchstraße unterwegs. In Höhe des Schlehdornwegs soll der Mann dann an einer engen Stelle mit einem 77-jährigen Pedelec-Fahrer zusammengestoßen sein. Der Mann stürzte laut Polizei und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Wohnmobils fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein 76 Jahre alter Pedelecfahrer, der mit dem Verletzten unterwegs war, folgte dem Wohnmobil bis zum Tannenweg und rief dann die Polizei. Während sich Rettungskräfte um den Verletzten kümmerten, fuhren Polizisten zum Tannenweg und trafen dort auf den 54-Jährigen, der den Vorwurf bestritt. Auch hier ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (ve)