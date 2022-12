Rhein-Erft-Kreis – Mehrere Menschen im Rhein-Erft-Kreis haben in den vergangenen Tagen viel Geld verloren, weil sie auf Betrugsmaschen per Whatsapp hereingefallen sind.

Die Polizei berichtet von zwei Fällen. Am Montagmittag soll sich eine Person über den Messengerdienst als Tochter eines Pulheimers ausgegeben haben. Die angebliche Tochter habe geschrieben, dass ihr Mobiltelefon kaputt sei und sie deshalb von einer anderen Nummer schreibe. Sie gab vor, Geld überweisen zu müssen, woraufhin der Pulheimer der vermeintlichen Tochter mehr als 1000 Euro überwies. Sie wollte noch mehr Geld, daraufhin wurde der Mann misstrauisch und rief seine richtige Tochter unter einer anderen Nummer an. So fiel der Betrug auf. Der Pulheimer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Rhein-Erft-Polizei: Immer Identität prüfen

Ähnlich ging es ebenfalls am Montag einer Frau aus Bedburg. Sie verlor über die gleiche Masche einen vierstelligen Betrag an ihren angeblichen Sohn und erstattete Anzeige, nachdem ihr der Betrug aufgefallen war. Zuletzt hatte die Polizei auch über einen solchen Fall aus Kerpen berichtet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Betrug bei Whatsapp Anzeige Kerpenerin verliert mehrere Tausend Euro

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt!“ Anzeige Polizei warnt vor neuer Whatsapp-Betrugsmasche

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises rät dazu, skeptisch zu bleiben, wenn jemand um Geld bittet. Betroffene sollen die Identität der anderen Person überprüfen, in dem sie anrufen oder um eine Sprachnachricht bitten. Weitere Infos zu dem Thema gibt es auf der Internetseite der Polizei. (nip)