Rhein-Erft-Kreis – Die Polizei hat am Montag und Dienstag drei Männer erwischt, die ohne Führerschein und vermutlich unter Drogen Auto gefahren sind.



Gegen 12.40 Uhr am Montag kontrollierten die Polizeikräfte einen 38-jährigen Skoda-Fahrer in Kerpen an der Humboldtstraße. Er gab zu, keine gültige Fahrerlaubnis zu haben. Weil er sehr nervös war und seine Pupillen deutlich verlangsamt reagierten, nahmen die Polizistinnen und Polizisten einen Drogentest vor, der positiv auf Cannabis, Amphetamin und Morphin ausfiel.



Wesseling: Fahrer bereits polizeibekannt

Am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, hielt die Polizei einen 29-jährigen, bereits polizeibekannten Fahrer an der Konrad-Adenauer-Straße in Wesseling an. Auch er hat keine gültige Fahrerlaubnis. Der Drogenvortest, den die Polizeikräfte wegen auffällig großer Pupillen und geröteter Augen vornahmen, zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis.



In Hürth-Hermülheim kontrollierte die Polizei am frühen Dienstagmorgen einen 39-jährigen Citroen-Fahrer, der an der Frechener Straße unterwegs war. Wie bei den anderen Fällen auch, hatte auch er keine gültige Fahrerlaubnis, zudem gab er zu, getrunken und Drogen genommen zu haben. Ein Alkoholtest ergab 0,4 Promille. Der Drogentest war ebenfalls positiv.



Die Ermittlungen laufen, in allen drei Fällen ordneten die Beamtinnen und Beamten Blutproben an, deren Ergebnisse noch ausstehen. (nip)