Zum Fastelovends Warm-up lädt der Hürth-Park am Samstag, 5. November, ab 14 Uhr in das Einkaufszentrum an der Theresienhöhe ein. Mit dabei sind die Funky Marys.

Rhein-Erft-Kreis – Jede Woche stellt die Redaktion eine Auswahl an Veranstaltungen für das Wochenende im Rhein-Erft-Kreis zusammen.

Viel Spaß beim Stöbern durch unsere Wochenendtipps!

Ganzes Wochenende

Bergheim: Der Hubertusmarkt endet

Noch bis Sonntag, 6. November findet in Bergheim der Hubertusmarkt, die größte Kirmes im RheinErft-Kreis, statt. Am Sonntag endet das Volksfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag in Bergheim und Zieverich und einem Höhenfeuerwerk. Über 100 Attraktionen für Groß und Klein erwarten die Besucherinnen und Besucher. Darunter das Liberty-Riesenrad, ein Riesenkettenflieger, Break Dance, Musik-Express, Wilde Maus, Kinderkarussells und die Familienachterbahn "Willy der Wurm". Dazu gibt es Buden für Speisen und Getränke, Spiele und Lotterien.

Rucksäcke und Koffer sollen aus Sicherheitsgründen nicht mit auf den Kirmesplatz gebracht werden.

Weitere Informationen zum Hubertusmarkt gibt es hier.

Wann: Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 6. November, täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet, an den Sonntagen ab 11 Uhr

Wo: Vor dem Aachener Tor, Bergheim

Brühl: Martinsmarkt

Von Freitag, 4. November, bis Sonntag, 6. November, öffnen nicht nur die Buden des Martinsmarktes ihre Türen, sondern für die Anhänger der stimmungsvollen Veranstaltungen in der Brühler Innenstadt beginnt der Testlauf für den wenig später stattfinden Weihnachtsmarkt. Rund 40 Händler werden ihre Stände auf dem Markt und der Uhlstraße aufbauen. Kunsthandwerk, Geschenkartikel und Accessoires bietet der Martinsmarkt.

Der Markt öffnet Freitag von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Am Sonntag öffnen dazu viele Händler ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffnenen Sonntag.

Wann: Freitag, 4. November, bis Sonntag, 6. November, Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Wo: Brühler Innenstadt Auf dem Markt und Uhlstraße

Samstag und Sonntag

Brühl: Ausstellung „Lichtquellen“

Die Ausstellung „Lichtquellen“ im Brüneo zeigt die in einer inklusiven Kreativ-Werkstatt der städtischen Kunst- und Musikschule entstandenen Arbeiten. Zu den rund 50 Exponaten gehören Acryl-Malereien und andere Objekte, die unter der Leitung von Marco Thiemann von Menschen mit und ohne Handicap erarbeitet wurden. Die Schau startet mit einer Vernissage am Samstag, 22. Oktober.

Wann: Samstag, 22. Oktober, bis Samstag, 3. Dezember, samstags und sonntags, 15 bis 18 Uhr

Wo: Marie-Curie-Straße 3, Brühl

Samstag

Hürth: Aufwärmparty zum Karneval

Unter dem Motto „Das große Hürther Fastelovends-Warm-up“ werden die die Jecken im Einkaufszentrum Hürth-Park auf die neue Session eingestimmt. Auf der Freiluftbühne in der Ladenstraße spielen namhafte Kölner Bands: Klüngelköpp, Domstürmer, Miljö, Funky Marys, Eldorado und Boore. Die Moderation übernehmen Lukas Wachten und Bastian Ebel. Der Eintritt ist frei.

Wann: Samstag, 5. November, 14 Uhr

Wo: Hürth-Park, Theresienhöhe, Hürth

Hürth: Zaubershow

Ihren Augen nicht trauen dürfen die Besucherinnen und Besucher der Zaubershow „Merkwürdig“ im Bürgerhaus. Der Magier Alexander Merk, deutscher Meister der Zauberkunst, präsentiert ein Feuerwerk an merkwürdigen Dingen und bezieht dabei auch das Publikum mit ein. Karten kosten im Vorverkauf über Kölnticket 23 Euro (ermäßigt 20 Euro), an der Abendkasse 25 Euro (22 Euro).

Wann: Samstag, 5. November, 20 Uhr

Wo: Bürgerhaus, Friedrich-Ebert-Straße 40, Hürth

Sonntag

Frechen: Klavierkonzert "Vom Barock bis zur Moderne"

Die Gitaristen Hubert Käppel und Daniel März sind am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr zu Gast in Alt Sankt Ulrich, Ulrichstraße 110, mit ihrem Konzert „Vom Barock bis zur Moderne“. Das Publikum erwartet ein Konzrt mit Solo- und Duo-Werken aus verschiedenen Epochen, unter anderem von Bach, Domeniconi, Schubert und Turina. Käppel ist ein deutscher, international etablierter Gitarrist. Mit seinen Interpretationen setzt er neue Maßstäbe und ist von der Koblenz Guitar Society mit dem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. März war unter anderem an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln Schüler von Käppel und spielt im Quartett Rheinsaiten. Karten kosten 15, ermäßigt 12 Euro und sind Online erhältlich.

Wann: Sonntag, 6. November, 17 Uhr

Wo: Alt Sankt Ulrich, Ulrichstraße 110

Hürth: Besinnliche Soirée

„Wer im Schutz des Höchsten wohnt“ ist der Titel einer Soirée, zu der der Männer-Gesang-Verein Liederkranz einlädt. In einer Stunde der Besinnlichkeit werden Lieder, Gedanken und musikalische Impulse zu Gehör gebracht. Die Leitung hat Stefanie Laut-Hermann. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Im Anschluss werden die Gäste zu Glühwein, Punsch und Knabbereien eingeladen.

Wann: Sonntag, 6. November, 18 Uhr

Wo: Friedenskirche, Martin-Luther-Straße 12, Hürth-Efferen

Pulheim: Wanderung

Die nächste Exkursion der Wanderabteilung im Pulheimer SC führt durch das Naturschutzgebiet Erft- und Suelchesbachtal mit Nebentälern sowie das Naturschutzgebiet Buirer Lei südlich Buir. Die Strecke ist 20,4 Kilometer lang. Informationen gibt Klaus Loewe, 02238/55683.

Wann: Sonntag, 6. November, 9 Uhr.

Wo: ab Parkplatz am Schützenhaus, Am Sportzentrum 24, Pulheim.



Pulheim: Heimatmuseum

Das Heimatmuseum Stommeln im Obergeschoss des Feuerwehrhauses an der Straße Kattenberg 5-7 öffnet erneut seine Pforten. Zu sehen sind Alltagsgegenstände aus den vergangenen beiden Jahrhunderten.

Wann: Sonntag, 6. November, 14.30 bis 17 Uhr.

Wo: Kattenberg 5-7, Pulheim

Vorschau

BergheimBläck Fööss spielen zum Sessionsauftakt

Die Karnevalsgesellschaft Thorr veranstaltet am Samstag, 12. November, ihre Sessionseröffnung mit Dreigestirnparty im Medio. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr. Es treten unter anderem die Bläck Fööss, die Cöllner und die Römerpanz auf. Die Karten kosten 20 Euro.