Rhein-Erft-Kreis – Brühl nimmt in der Verkehrsunfallstatistik für 2021 einen traurigen Spitzenplatz ein.



Verglichen mit den anderen neun Kommunen des Rhein-Erft-Kreises verzeichnete die Polizei dort den höchsten Anstieg bei den Verunglückten – 22 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Als verunglückt gelten in der Statistik Menschen, die bei den Unfällen so schwer verletzt wurden, dass sie im Krankenhaus behandelt wurden.



Waren es 2020 nur 157 Verletzte in Brühl, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 191. Ähnlich hoch war der Anstieg in Wesseling (plus 21 Prozent), in Kerpen und Bergheim (plus 18 Prozent) sowie in Erftstadt (plus 16 Prozent).



Das könnte Sie auch interessieren:

Rasanter Anstieg in Rhein-Erft Anzeige So viele tödliche Unfälle wie seit 1995 nicht mehr von Jörn Tüffers

Zahlen für 2021 Anzeige Deutlich mehr Verkehrssünder im Rhein-Erft-Kreis unterwegs

Situation fast eskaliert Anzeige Polizei verhindert Handgreiflichkeiten bei Demos in Brühl von Margret Klose

Etwas geringer stiegen die Zahlen in Hürth (plus 9 Prozent) und in Frechen (plus 4 Prozent) an. Nur in drei Städten gab es weniger Verletzte infolge von Unfällen als im Jahr zuvor: Am deutlichsten fiel der Rückgang in Elsdorf aus (minus 15 Prozent), gefolgt von Bedburg (minus 6) und Pulheim (minus 4).