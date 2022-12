Kerpen – Leicht verletzt hat ein 22-Jähriger einen doppelten Überschlag mit seinem Auto überstanden.



Am Sonntagmorgen um 8.47 Uhr war der Mann aus Vettweiß auf der Kreisstraße 17 von Kerpen in Richtung Bundesstraße 264 unterwegs gewesen. Aus ungeklärter Ursache, so die Polizei, kam sein Auto nach links von der Fahrbahn ab, rutschte ins Feld und überschlug sich zweimal. Der Fahrer konnte sich aus dem Wrack befreien.

Drogentest nach Unfall in Kerpen positiv

Polizisten rochen bei ihm Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Da die Augen des jungen Mannes stark gerötet waren, ließen ihn die Beamten einen Drogentest machen. Das Ergebnis lässt auf den Konsum von Cannabis und Amphetaminen schließen.



Ein Arzt entnahm dem 22-Jährigen eine Blutprobe, die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Das Auto wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.