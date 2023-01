Rhein-Erft-Kreis – Langsam aber sicher rückt Heiligabend näher. Auch wenn die Corona-Situation in diesem Jahr erneut keine allzu großen Familienzusammenkünfte erlaubt, sind die Weihnachtstage eine gute Gelegenheit zur Besinnlichkeit und Ruhe. Doch was wäre Weihnachten ohne Geschenke – und gerade in diesem Jahr kann man den eh schon gescholtenen lokalen Einzelhandel damit an vielen Stellen unterstützen. Das sind unsere Geschenktipps aus dem Rhein-Erft-Kreis:

Ein handgemachter Spaßvogel aus Pulheim

Das ambium in Pulheim-Brauweiler bietet besondere Deko- und Wohn-Accessoires, die die eigenen vier Wände zu was ganz Besonderem machen. Ein besonderes Geschenk für eine nicht ganz so einfache Zeit: Der Spaßvogel, der in einer Zwickauer Drechslerei per Hand angefertigt wird.

Inhaberin Ruth Wolff dekoriert ihre nachhaltigen Geschenktüten gerne mit selbstgesammelten Tannenzapfen oder getrocknete Orangen. Bestückt werden können die Tüten von den Kunden individuell. Wer möchte, kann die Tüten auch leuchtend verschenken. Das ambium bietet verschiedene Optionen an: Von einer einfachen Lichterkette bis hin zu wunderschönen, nachhaltigen LED Kerzen oder leuchtenden Weihnachts-Sternen.

Das ambium bietet besondere Accessoires. Copyright: Ruth Wolff

Weihnachtstüte mit dem Spaßvogel, einem Babystern von Sterntaler und einem Teelicht aus einer skandinavischen Manufaktur/ 54 Euro

Ambium

Mathildenstraße 25

50259 Pulheim-Brauweiler

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. 10 – 13 und 15 – 18:30 Uhr, Sa. 10 – 14 Uhr

Heiligabend hat das ambium geschlossen und öffnet erst wieder am 11. Januar.



Craft-Beer aus Frechen

Ob ungefiltertes aromatisches Pale Ale oder hopfiges Wald-Ale mit leichtem Honig-Geschmack: Bei der Braumanufraktur Hartmann und Lisek aus Frechen findet jeder Bier-Liebhaber was für seinen Geschmack. Besonders zu empfehlen: Der Fuchs! Dieses Bier, welches auf identische Weise wie Kölsch gebraut wird, kommt vor allem vollmundig und charmant-süffig daher. Zu kaufen gibt es die Biere zurzeit im Brüderleinfuchs in Königsdorf. Neben Bier finden sich dort in den Regalen aber auch Weine und Feinkost-Leckereien…

Copyright: Lisicki

Der Fuchs – Königsdorfer Helles im 6er Pack/ 14,49 Euro

Brüderleinfuchs

Aachener Straße 607

50226 Frechen

Öffnungszeiten: Mi. 10.00 - 13.00 Uhr

Do. & Fr. 10.00 - 13.00 Uhr, 16.00 - 21.00 Uhr

Sa. & So. 16.00 - 21.00 Uhr



Echter Hürther Honig vom Honighaus

Das Hürther Honighaus öffnete im Februar 2021 seine Türen, dort erfüllen sich Guido und Viola Wollenweber einen Traum. Guido Wollenweber ist Imker, zum allergrößten Teil verkaufen sie in ihrem Geschäft Produkte aus der eigenen Herstellung. Pünktlich zu Weihnachten bieten die beiden auch Geschenktüten an, die ganz nach Vorliebe angepasst werden können. Neben Honig führt der Laden auch Tee und echte Bienenwachs-Kerzen.

Copyright: Wollenweber

Weihnachtstüte mit Honig (Sommertracht mit Linde), Tee, Bienenwachs-Kerze und einem Kandis-Stick/ 14 Euro

Tee&Honighaus

Weierstraße 22

50354 Hürth

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09:00 -12:30 Uhr, 14:30 -18:00 Uhr

Sa. 09:00 - 13:00 Uhr

Gewürz- und Salzschäufelchen aus dem Erftstädter Unverpackt-Laden

Der Unverpackt-Laden „Im Körbchen“ in Erftstadt-Liblar wirbt vor allem damit, der Umwelt zu Liebe auf Plastikmüll zu verzichten. Die Mitarbeiterinnen des Ladens füllen den Kunden die Lebensmittel lose in die eigens mitgebrachten Behälter – allein deshalb lohnt sich ganzjährig ein Besuch. Doch auch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk kann man im Laden einige nette Präsente entdecken. Neben Lebensmitteln bietet „Im Körbchen“ auch Schönes aus Holz an. Gewürz- und Salzschäufelchen dürfen in keiner Küche fehlen und sehen auch noch richtig schick aus. Aber auch Honigheber und Holzlöffel findet man im Sortiment.

Copyright: Korp

Gewürz- und Salzschäufelchen/ je nach Größe, 12 bis 16 Euro

Im Körbchen - Unverpackt-Laden Erftstadt

Heidebroichstraße 15

50374 Erftstadt

Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 11:00 - 18:00 Uhr

Sa. 10:00 - 14:00 Uhr

Zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Laden in den Weihnachtsferien.

Lomi Lomi Nui Massage im Bergheimer Reset Center

Einfach mal so richtig entspannen und genießen. Das verspricht das Reset Center in Bergheim und bietet verschiedene Massagen an. Bei der Lomi Lomi Nui Massage handelt es sich um die traditionelle hawaiische Massage, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele behandeln soll. Dabei wird meistens sehr viel Öl benutzt. Die Behandlung beginnt mit dem Rücken, der nach schamanischer Sichtweise der Ort der Zukunft ist. Im Anschluss wird der vordere Teil des Körpers bearbeitet, wobei der Bauch als Ort der Emotionen und der Erinnerungen gilt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rhein-Erft Anzeige Bei diesen Restaurants können Sie ein festliches Weihnachtsessen bestellen von Veit Ellerbrock

Tannen-Suche Anzeige Hier gibt es bis Heiligabend Weihnachtsbäume in Rhein-Erft von Alina Bremer , Andreas Engels , Florian Teichert

Absagen oder nicht absagen? Anzeige So ist der Stand der Weihnachtsmärkte in Rhein-Erft

Lomi Lomi Nui Massage 90 Minuten / 110 Euro

Lomi Lomi Nui Paar-Massage 90 Minuten / 230 Euro

Reset Center Bergheim

Zum Biotop 11

50127 Bergheim

Tel.: 02271 - 450 42 07

Termine erst wieder ab 6. Januar möglich