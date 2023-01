Bundestagswahlen in Wesseling Briefwahl kann noch beantragt werden

Wesseling – Das Beantragen der Briefwahlunterlagen oder das Wählen per Briefwahl ist im Wahlbüro des neuen Rathauses, Zimmer 25, noch bis Freitag, 24. September möglich. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Wichtig ist, dass der Wahlbrief bis Sonntag, 26. September, um 18 Uhr eingeht.

Das Wahlbüro ist von Montag, 20. September, bis Donnerstag, 23. September, von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind am Montag- und Donnerstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr sowie am Dienstag von 14 bis 18 Uhr. Am Freitag ist von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Sonderöffnungszeiten für plötzlich Erkrankte

Für Personen, die aufgrund einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht aufsuchen können, ist das Wahlbüro am Samstag, 25. September, von 10 bis 12 Uhr und am Wahlsonntag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Voraussetzung ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, aus dem hervorgeht, dass es sich um eine plötzliche Erkrankung handelt, die es der oder dem Betroffenen unmöglich macht, den Wahlraum aufzusuchen. Auch muss die Person, die den Antrag stellt, eine Vollmacht zur Beantragung des Wahlscheins vorlegen.

Eine öffentliche Informationsveranstaltung zur Präsentation der Wahlergebnisse findet am Sonntag, 26. September, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses Euskirchen, Jülicher Ring 32, statt. Präsentiert werden die jeweils neuesten Teilergebnisse sowie das vorläufige amtliche Endergebnis des Wahlkreises 92 Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II. Weitere Informationen sind im Internet verfügbar. (ant)