Wesseling – Der Wesselinger Bürgermeister Erwin Esser wird seine Amtsgeschäfte bald vorübergehend nicht wahrnehmen können. Er werde dem medizinischen Rat folgen und eine Kur beantragen und antreten, teilte der Sozialdemokrat mit. Hintergrund sind Stimmprobleme, die Esser seit Monaten zu schaffen machen.

„Seit dem vergangenen Jahr muss ich mich damit auseinandersetzen, dass meine Stimme nicht so will, wie ich möchte, und meine Sprache beeinträchtigt ist. Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist das sicherlich schon aufgefallen“, teilte der Bürgermeister per Pressemitteilung mit.

Wesseling: Darum hat Erwin Esser Stimmprobleme

Mittlerweile hätten zahlreiche Untersuchungen stattgefunden. Laut dem Bürgermeister haben die Mediziner das Problem inzwischen auf die Muskulatur rund um die Sprach- und Stimmbildung eingegrenzt. „Für mich, der normalerweise häufig in der Stadt und bei Veranstaltungen unterwegs ist, um sich mit den Bürgerinnen und Bürgern persönlich auszutauschen, ist es eine Belastung, so beeinträchtigt zu sein.“ Die Sommerpause habe nicht die erhoffte Linderung gebracht.

Esser tritt mit seinen Schilderungen auch Gerüchten entgegen, die insbesondere in sozialen Netzwerken kursieren und unterschiedliche Vermutungen beinhalten – etwa der Bürgermeister leide unter den Folgen eines Schlaganfalls. Wann er seine Kur antritt und wie lange er pausieren muss, ist laut der städtischen Pressesprecherin Andrea Kanonenberg noch offen.

Gunnar Ohrndorf vertritt Erwin Esser während der Kur

Esser sagte, derzeit unterstützten ihn die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes – vor allem sein Stellvertreter in der Verwaltung, der Erste Beigeordnete Gunnar Ohrndorf – , die Amtsleitungen, die stellvertretenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister. Diese verträten ihn, wenn es darum gehe, Reden zu halten. Dafür sei er sehr dankbar, ließ Esser wissen.

Sobald Esser seine Kur antritt, wird der Erste Beigeordnete Gunnar Ohrndorf vorübergehend die Stadtverwaltung führen, den repräsentativen Teil seiner Arbeit übernehmen dann Essers ehrenamtlich tätigen Stellvertreter.