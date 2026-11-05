Klassische Meisterwerke, jazzige Sounds und zeitgemäße Grooves sollen am Freitag, 6. November, im Wesselinger Rheinforum erklingen. Das Kölner Orgeljazz-Trio „Neuzeit“ ist dort ab 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Zeitlos“ zu Gast.

Drei Musiker, ein Crossover-Programm

Andreas Hirschmann an den Orgeln und der Melodika, Martell Beigang am Schlagzeug und Thomas Falke am Kontrabass wollen das Publikum mit Crossover-Versionen zeitloser Melodien begeistern, von der Barcarole bis zum Schwanensee.

In ihrem neuen Programm präsentieren die drei Kölner Musik von Tschaikowski, Satie, Grieg, Schostakowitsch, Offenbach, Paganini, Rachmaninoff, Bach und weiteren Komponisten. Klassische Kompositionen treffen dabei auf Jazz, Weltmusik und moderne Grooves; sie werden in ganz eigenen Arrangements neu interpretiert.

„Carmina Burana“ machte das Trio bekannt

Die Band Neuzeit ist durch ihre Trio-Version der „Carmina Burana“ bekannt geworden, so die Veranstalter. Mit ihrem aktuellen Programm „Zeitlos“ hätten die drei Musiker auch Hörerinnen und Hörer begeistern können, die gewöhnlich nur wenige Berührungspunkte mit klassischer Musik haben.

Tickets für 15 Euro an mehreren Vorverkaufsstellen

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro sind online auf der Homepage der Stadt Wesseling, auf der Website des Rheinforums und an der Abendkasse erhältlich. Zudem gibt es Tickets an folgenden Vorverkaufsstellen: Süße Ecke, Bahnhofstraße 23, Info im neuen Rathaus Wesseling, Alfons-Müller-Platz, Berzdorfer Lädchen, Hauptstraße 53, und Firma Helwig am Kronenweg 81. (rtz)

www.wesseling.de

www.rheinforum-wesseling.de