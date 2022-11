Ersatz für Baumfällungen Stadt Wesseling will 36 neue Bäume pflanzen

Wesseling – Schon seit Dezember ist klar, dass zwölf Ahornbäume, die im Ulrike-Meyfarth-Stadion stehen, nicht dort bleiben können. Inzwischen steht fest, dass sie noch im Februar gefällt werden. Als Ersatz werden 36 neue Bäume gepflanzt.

Der Stadtrat hatte beschlossen, die Bäume zu fällen, weil sie inzwischen eine zu große Gefahr für Sportlerinnen und Sportler sowie für die Besucher darstellten. Grund dafür ist, dass die Wurzeln der Bäume die Laufbahn im Stadion anheben. Diese Stellen seien inzwischen zu Stolperfallen geworden. Außerdem seien die Bäume von einem Pilz befallen. Dadurch drohten Äste abzubrechen. Die Bäume sollen samt ihrer Wurzeln entfernt werden.

36 neue Bäume verteilt auf das ganze Stadtgebiet

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umweltschutz (ASU) stellte die Stadtverwaltung ein Konzept dafür vor, wie und wo die Ahornbäume ersetzt werden sollen. Als Standorte für die 36 neuen Bäume schlug die Verwaltung mehrere Möglichkeiten vor, unter anderem am Rheinpark, an der Jahnstraße, am Mühlenweg, am Palmersdorfer Bach oder am Godorfer Hof.

Um sicherzustellen, dass die Bäume dort auch langfristig stehen können, solle als „zwingende Voraussetzung“ im Vorhinein eine „detaillierte Standortprüfung“ erfolgen, hieß es in der Vorlage, und das betonte auch der Beigeordnete Gunnar Ohrndorf.

Ersatz soll ab Oktober gepflanzt werden

Die 36 Ersatzbäume sollen noch in diesem Jahr gepflanzt werden, voraussichtlich in der Pflanzperiode ab Oktober, teilte die Stadtverwaltung mit. Etwa 120 000 Euro sind als Kosten dafür einkalkuliert und werden Teil des nächsten Haushalts.

In der Kostenkalkulation sind laut Vorlage neben der eigentlichen Pflanzaktion auch die Standortverbesserung, eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen sowie die Pflege der Bäume in den ersten vier Jahren berücksichtigt.

Wenn die Bäume im Stadion gefällt worden sind, muss die beschädigte Laufbahn anschließend teilweise saniert werden.