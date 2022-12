Keine Verletzten in Wesseling Technischer Defekt führt zu Feuer in Notunterkunft

In Wesseling brannte es am Donnerstagnachmittag in einer Notunterkunft.

Wessesling – Aufgrund eines technischen Defekts an einem Elektrogerät ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in der Notunterkunft in der Hubertusstraße gekommen.

Die Meldung ging gegen 16 Uhr bei der Feuerwehr in Wesseling ein. Dicke Rauchschwaden drangen aus der Wohnung, als wenig später Einsatzleiter Thomas Wielpütz mit etwa 40 Feuerwehrleuten der hauptamtlichen Wache und den Löschzügen aus Berzdorf und Wesseling vor Ort eintraf. Gewaltsam und in schwerem Atemschutz mussten sich die Einsatzkräfte Zugang zu der Wohnung verschaffen, während ihre Kollegen die noch in ihren jeweiligen Wohnungen gebliebenen Bewohner des Hauses ins Freie führten. „Verletzt wurde niemand“, erklärte der stellvertretende Wachleiter Stadtbrandmeister Nicholas Gafron.

Alle seien sie vom Rettungsteam gesichtet worden. Das Feuer hat die Feuerwehr schnell löschen können. Anschließend wurden alle Wohnungen kontrolliert und gelüftet und die Bewohner konnten zurück in ihre Wohneinheiten. Einzig die Wohnung in der es gebrannt hatte, ist laut Feuerwehr aktuell nicht mehr bewohnbar.