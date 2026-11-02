Theaterabend im Spatzentreff

Mine Murzoglu lädt für Freitag, 6. November, 19 Uhr, zu einem besonderen Theaterabend mit dem Improvisationstheater „Les-Bon(n)mots“, einem Bonner Verein, in Mines Spatzentreff an der Kölner Straße 1 in Wesseling ein.

Das 15-köpfige Ensemble spielt seit mehr als 20 Jahren Improvisationstheater in Bonn und Umgebung, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Das Publikum als Ideengeber

Eine besondere Rolle spielt bei ihren Darbietungen das Publikum: Auf Zurufe und Anregungen der Zuschauerinnen und Zuschauer entwickeln die Spielerinnen und Spieler spontan Szenen.

Jeder Impuls aus den Reihen der Zuschauer kann die Geschichte in eine neue Richtung lenken. So entstünden mitunter skurrile, aber in sich logische Szenen, heißt es weiter. „Das vermeintlich Alltägliche erfährt ungeahnte Wendungen. Bizarre Geschichten und unerwartete Entwicklungen, die nicht automatisch zu einem Happy End führen, versetzen die Zuschauer immer wieder in Erstaunen.“

Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmen das Geschehen

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf komische und tragische, abenteuerliche und alltägliche, aber auch rätselhafte und kurzweilige Geschichten freuen, kündigen die Mitglieder des Vereins an. Das Publikum kann dabei selbst Einfluss auf das Geschehen nehmen. Sie lüften Geheimnisse mit dem Ensemble, spinnen Intrigen oder schauen auch hinter die Kulissen einer scheinbar perfekten Beziehungsidylle.

Eintritt frei, der Hut geht herum

Und genauso wie die Gäste in die Gestaltung des Theaters mit einbezogen werden, so bestimmen sie auch den Eintrittspreis selbst. Der Eintritt ist frei, der Hut geht herum. (eva)