Die Kulturabteilung der Stadt Pulheim hat für November einige Veranstaltung im Kultur- und Medienzentrum an der Steinstraße auf die Beine gestellt.

Kammerspiel „Blind“ am 2. November

Los geht es am Montag, 2. November, um 19.30 Uhr mit der Aufführung des Theaterstücks „Blind“, in dem unvereinbarere Lebensläufe von Vater und Tochter aufeinander prallen.

Da ist Richard, der einst Staudämme und Aquädukte baute, aber nach dem Tod seiner Frau zurückgezogen in einer Wohnanlage lebt. Weil er ihre politischen Ansichten ablehnt, hat er den Kontakt zu seiner Tochter Helen, einer Anwältin, die mit einem schwarzen Schriftsteller verheiratet ist, abgebrochen. Umso schwerer fällt es ihm, sie um Hilfe zu bitten, weil er fast nichts mehr sieht und nicht mehr alleine leben kann.

Das Kammerspiel stammt aus der Feder der niederländischen Autorin Lot Vekemans. Regie führt Karin Eppler, als Schauspieler sind Peter Kremer und Lisa Wildmann zu sehen. Tickets kosten zwischen 29,50 Euro und 16 Euro, ermäßigt 15,50 Euro bis 8,50 Euro.

„Ladies Lacht“: Ein Hexenkessel der guten Laune

Am Freitag, 6.November, 19 Uhr, soll sich das Kultur- und Medienzentrum in einen Hexenkessel der guten Laune verwandeln: Kabarettistin Andrea Volk lädt zum vierten Mal zum Comedy-Spektakel „Ladies Lacht“ ein. Gastgeberin Andrea Volk kombiniere die Direktheit des Ruhrgebiets mit „Hätz un Jeföhl“ des Rheinlands, so die Kulturabteilung der Stadt. Als Gäste mit dabei sind „Emmi & Herr Willnowsky“, Patrizia Moresco und Josepha Walter. Präsentiert werde eine freche Comedy-Mischung, zu deren Ingredienzien auch politisches Kabarett und eine gute Prise schwarzen Humors gehöre.

Die Gäste im Porträt

„Emmi & Herr Willnowsky“, so die Kulturabteilung, gelte als das „zärtlichste Paar der deutschen Comedy“. Sie spielen auf der Klaviatur der subtilen Hinweise, was sich bei genauerem Hinsehen als charmante Beanstandung des Gegenübers herausstellt. Patrizia Moresco setzte auf scharfsinnige Beobachtungen und erfreulicher Authentizität.: „immer groß, niemals artig, povokant und brüllend komisch“. Stand-Up-Comedian Josepha Walter beobachtet am liebsten vom Rand aus. Sie ist bekannt aus Formaten wie NightWash und „1LIVE Generation Gag“, laut Kulturabteilung gilt sie als eine der gefragtesten Newcomerinnen der Szene. Eintrittskarten kosten 25,40 Euro, ermäßigt 21 Euro.

Wiemer mit Schmitz. Copyright: Helmut A. Wiemer

„Wiemer mit Schmitz“ stehen am Donnerstag, 26. November, ab 20 Uhr auf der Bühne des Kultur- und Medienzentrums. Hinter dem Namen verbergen sich Helmut A. Wiemer und Volker Schmitz, zwei kölsche Liedermacher, Komponisten, Texter und Musikproduzenten, die unter anderem mit den Bläck Fööss, der Zeltinger Band, LSE und Jörg Runge zusammengearbeitet.

„Wiemer und Schmitz stehen für erstklassigen Gesang, virtuoses Gitarrenspiel und Texte, die das Lebensgefühl einer Stadt auf ihre besondere Art und Weise ausdrücken“, so die Kulturabteilung. Das Publikum dürfe sich auf Klassiker, moderne und eigene Songs, Jazz-Pop, Blues und Soul freuen, und das alles umrahmt „kölschen Verzällcher“. Karten für das Konzert gibt es für 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Kartenvorverkauf für Tommy Engel

Und dann gibt es noch einen Ausblick auf das nächste Jahr: Am Freitag, 13. November, beginnt der Vorverkauf für das Konzert von Tommy Engel, der am 25. September 2027 mit seiner Band in Pulheim gastiert. Die Tickets für die Konzerte des ehemaligen Bläck-Fööss-Sängers in Pulheim sind immer heiß begehrt. Eintrittskarten sind ab 8.30 Uhr bei der Kulturabteilung im Kultur- und Medienzentrum erhältlich. Ab 10 Uhr gehen die Tickets in den Online-Verkauf. Die Karten kosten 39.70 Euro, ermäßigt 36,40 Euro.

Karten für alle Veranstaltungen sind erhältlich unter 02238/808116 I, per E-Mail oder im Internet. kartenverkauf@pulheim.de

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