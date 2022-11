Wesseling Jugendliche bedrohen 12-Jährigen mit Schlagstock

Wesseling – Zwei Jugendliche haben einen 12-Jährigen mit einem Schlagstock bedroht und sein Handy geraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 12-Jährige war am Mittwoch zusammen mit einem Gleichaltrigen nach der Schule auf dem Heimweg. Sie sollen gegen 15 Uhr den Spielplatz an der Pfeilstraße erreicht haben und dort von den zwei Jugendlichen angesprochen worden sein.

Jugendlicher zückte Schlagstock

Wie die Polizei mitteilt, sollen die Verdächtigen die beiden Schüler nach Wertsachen gefragt haben. Die 12-Jährigen weigerten sich jedoch, darauf zu antworten, woraufhin einer der Jugendichen einen Schlagstock zückte und die Jungen bedrohte. Er schüchterte damit den 12-Jährigen so sehr ein dass er sein Handy aushändigte. Die Täter sollen dann in Richtung Berzdorfer Straße davongelaufen sein.

Die beiden Jugendlichen sollen zwischen 15 und 17 Jahren alt gewesen sein. Der Haupttäter soll etwa 1,80 Meter groß sein und habe einen orangefarbenen Kinnbart getragen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einem roten Pullover. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Hinweise von Zeugen an die Polizei unter 02233/520 und per E-Mail. (at)