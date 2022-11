Wesseling – Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis ist auf der Suche nach einem Jungen, der am Donnerstagnachmittag in Wesseling in einen Unfall verwickelt war und im Anschluss flüchtete. Gegen 15.10 Uhr war eine 18-Jährige laut Polizei auf dem Friedhofsweg aus Richtung Kronenweg kommend mit ihrem Wagen unterwegs, als plötzlich ein Kind mit einem Tretroller auf die Straße lief.

Die Autofahrerin bremste nach eigener Aussage sofort ab, einen Zusammenstoß mit dem Tretroller konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Noch bevor die 18-Jährige eigenen Angaben zufolge die Situation realisiert hatte, fuhr der Junge davon. Er soll sechs bis sieben Jahre alt und schlank sein, blonde Haare haben und eine blaue Jacke getragen haben.

Weil unklar ist, ob sich der Junge verletzt hat und am Wagen ein Schaden erstand, bittet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis seine Erziehungsberechtigten um Kontaktaufnahme. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 02233/52-0 erreichbar. (ve)