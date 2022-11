Wesseling – Was im November noch aussah wie ein offenes Bauloch, durchzogen von Stahlgittern, nimmt jetzt Form an. Die Bauarbeiten an der Unterführung Wesseling-Mitte gehen weiter, und inzwischen ist die künftige Rampe für den barrierefreien Zugang zur Personenunterführung gut zu erkennen. Später sollen auch Bäume entlang der Rampe gepflanzt werden, berichtet Stadtsprecherin Andrea Kanonenberg.



Im vergangenen Sommer lief die erste Bauphase der Umgestaltung nach Zeitplan. Bis zu den Sommerferien wurden die angrenzenden Abschnitte am Tunnelbau abgebrochen. In der zweiten Bauphase wurde eine provisorische Rampe errichtet, damit Bürgerinnen und Bürger weiterhin von beiden Seiten Zugang zur Unterführung haben.



Bauarbeiten wegen Flut verzögert

Für Personen mit Mobilitätseinschränkungen verkehrte der Shuttle-Bus Justus. Aufgrund der Flutkatastrophe im Juli 2021 verzögerten sich die Bauarbeiten noch einmal, weil die Unterführung mit Wasser vollgelaufen war. Bei den weiteren Arbeiten stehen die neuen Bodenbeläge, die Elektroinstallation, Lüftungs- und Sanitäranlagen sowie Entwässerung und der Bau der Fahrtreppen im Fokus.



Wer sehen möchte, wie die Unterführung und der Zugang zur Fußgängerzone einmal aussehen sollen, findet auf der Internetseite der Stadt unter dem Reiter „Stadtentwicklung“ den Link zu einem Video. (at)