Wegen des anhaltenden Niedrigwassers des Rheins muss die Personenfähre Rheinschwan ihren Fahrbetrieb ab Montag (28. September) vorübergehend einstellen. Das teilen die Stadtwerke Wesseling mit. Die Fähre pendelt üblicherweise zwischen Wesseling und Niederkassel-Lülsdorf.

Stadtwerke Wesseling: Kein sicherer Fährbetrieb mehr

Das Niedrigwasser soll laut Kölner Pegel am Montag 42 Zentimeter betragen, lautet es auf der Website der Stadtwerke. Ein sicherer Fährbetrieb könne dann nicht mehr sichergestellt werden. Sobald der Wasserstand einen sicheren Fährbetrieb wieder zulasse, werde man entsprechend informieren, geben die Wesselinger Stadtwerke weiter bekannt.

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