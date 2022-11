Wesseling-Berzdorf – Die zwei Hochfackeln bei Lyondell Basell in Wesseling-Berzdorf haben am Mittwoch gebrannt. Bei dem Chemiewerk habe es am Mittag des 11. Dezembers eine größere Störung im Betriebsablauf gegeben, erklärte Andreas Anker von Lyondell Basell auf Nachfrage. Auch die Fackel am Boden soll in Betrieb gewesen sein.

Die betroffene Anlage stellt aus Rohbenzin Ethylen und Propylen her, das in der nachgeschalteten Polymeranlage anschließend zu Kunststoff verarbeitet wird. Die Kunststoffe aus dem Wesselinger Werk werden unter anderem für Haushaltsgeräte, Trinkwasserleitungen und auch in der Medizintechnik verwendet.

Für die Anwohner gebe es keinen Grund zur Sorge, sagte Andreas Anker. Es bestünde keine Gefahr. (jes)