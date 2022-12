Wesseling – Die Open-Air-Kinoreihe „FilmSchauPlätze“ der Film- und Medienstiftung NRW ist auf Tour durch Nordrhein-Westfalen. Zum Finale am Dienstag, 17. August, 21.45 Uhr, macht sie Halt in Wesseling. An der Freitreppe an Ruttmanns Wiese wird das Musical „Ich war noch niemals in New York“ gezeigt. Der Verein RheinKlang 669 stellt ein musikalischen Vorprogramm zusammen.

Gemäß der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sind höchstens 500 Zuschauer zugelassen. Der Eintritt ist frei. Ab Montag, 2. August, 8 Uhr, kann man maximal zwei Personen pro Reservierung per E-Mail anmelden. Besucher des Open-Air-Kinos müssen eine vollständige Corona-Impfung oder die Genesung nachweisen oder einen negativen Test vorlegen.

Eine kurzfristige Absage ist möglich. (uj)