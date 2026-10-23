Netzwerk für Inklusion am Arbeitsplatz

Die Stadt Wesseling baut ein Netzwerk auf, das sich mit dem Thema „Inklusion am Arbeitsplatz“ beschäftigt. Dabei sind Personalverantwortliche aus Unternehmen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Expertinnen und Experten, teilt die städtische Pressestelle mit.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt lädt nun zum zweiten Netzwerktreffen alle interessierten Wesselinger Unternehmen ein. Das Treffen findet am Dienstag, 24. November, 14 bis 16 Uhr, im Neuen Rathaus in Raum 25 (Erdgeschoss), Alfons-Müller-Platz, statt.

Beim ersten Treffen im Juli wurde vereinbart, regelmäßig - mindestens zweimal im Jahr - zusammenzukommen, ist der Mitteilung zu entnehmen.

„Wesselinger Aktionsplan Inklusion“

Hintergrund ist der „Wesselinger Aktionsplan Inklusion“, den die Stadt 2025 aufgestellt hat. Dabei handelt es sich um das Ergebnis eines breiten Beteiligungsprozesses. Im Vorfeld fanden sieben Arbeitskreise rund um Themen wie Mobilität, Bildung und Arbeit statt. Teilgenommen haben engagierte Menschen aus Verwaltung, Wirtschaft, Vereinen und Bürgerinnen und Bürger.

Der Aktionsplan enthält eine Vielzahl konkreter Maßnahmen, die nach und nach umgesetzt werden, so die Verwaltung. Der Aufbau eines Netzwerkes zum Thema Inklusion am Arbeitsplatz ist eine der Maßnahmen. Ziel des Aktionsplan Inklusion ist eine Stadt, in der alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Behinderungen leben.

Zum Netzwerktreffen ist eine Anmeldung erforderlich bis zum 17. November bei Ulrike Belling von der Wirtschaftsförderung per E-Mail unter 02236/701475. (eva)

Ubelling@wesseling.de