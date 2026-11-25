Nach einem Lkw-Unfall in der Nacht auf Mittwoch (25. November) in der Nähe des Autobahnkreuzes Bonn/Siegburg ist die Autobahn 3 in beide Richtungen gesperrt. Ein Laster durchbrach dort die Mittelschutzplanke und kippte um, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zwei Menschen wurden demnach im Führerhaus eingeklemmt. Eine Person, vermutlich die Fahrerin, hat den Unfall nicht überlebt. Der Beifahrer konnte indes gerettet werden, berichtete der WDR.

Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall: „Das wird eine ganze Weile dauern“

„Wir hatten das Problem, dass zwei Rettungswagen nicht durch den Stau bis zur Unfallstelle gekommen sind. Deshalb mussten wir noch weitere Rettungskräfte nachfordern“, zitierte der Sender den Rettungsleiter der Siegburger Feuerwehr.

Von der Sperrung werde wohl auch der Berufsverkehr betroffen sein, hieß es indes von der Polizei. Es habe sich bereits ein „ordentlicher Stau“ gebildet, sagte ein Sprecher. „Das wird eine ganze Weile dauern.“ Die Unfallursache ist noch unklar. (dpa/das)