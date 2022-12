Rhein-Sieg-Kreis – Nach der Corona-Pause ist der Veranstaltungskalender über die Pfingstfeiertage wieder prall gefüllt. Ein Überblick über Veranstaltungen in der Region, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Offene Gartenpforte



Grüne Oasen von Privatleuten können Gartenliebhaber bei der Aktion „Offene Gartenpforte“ am Pfingstwochenende wieder besichtigen. An Rhein und Sieg ermöglichen acht private Gärtnerinnen und Gärtner einen Blick in ihr Reich. Für Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, laden Karin und Dieter Baumann in Ruppichteroth-Brölerhof (11 bis 17 Uhr) sowie Lydia Jacobs in Hennef-Weingartsgasse (11 bis 18, Sonntag bis 17 Uhr) zur Besichtigung ein.



Im offenen Garten von Karin und Dieter Baumann gibt es eine menge zu entdecken. Copyright: Stephan Propach

Am Pfingstsonntag, 5. Juni, zeigen ihre Gärten: Hertha und Hermann Fischer in Lohmar (10 bis 18 Uhr), Caro Schulte-Bisping in Lohmar-Neuhonrath (11 bis 17 Uhr), Heidrun Kewald-Draschka in Lohmar-Muchensiefen (11 bis 18 Uhr), Erika Biersbach-Panthen und Michael Panthen in Lohmar-Neuhonrath (11 bis 18 Uhr), Dornbusch in Lohmar-Breidt (11 bis 18 Uhr), Dorfwiese Lohmar-Schachenauel (11 bis 18 Uhr), Monika Welter-Martin in Much (11 bis 18 Uhr), Cordula Goldschmidt in Hennef-Warth (11 bis 18 Uhr), Christel und Volker Fuchs in Windeck-Rosbach (11 bis 18 Uhr) sowie Uta Koch und Dieter Trippler in Lohmar-Scheid (12 bis 18 Uhr).



In Garten und Atelier lädt in Much-Tillinghausen Rosemarie Stuffer ein. Sie öffnet die Türen am Pfingstsonntag und -montag, 5. und 6. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr. (sp)

Weinfest auf dem Marktplatz

Der Korkenzieher ist am Pfingstwochenende das wichtigste Werkzeug auf dem Hennefer Marktplatz. Dort beginnt schon am Freitag das Hennefer Weinfest, das sich seit der Premiere im Jahr 2018 erstmals über vier Tage erstreckt. Auch Freunde von Bier und Cocktails finden ein Angebot. Käseplatten und Flammkuchen stehen unter anderem auf der Speisenkarte.

Gläser für edle Tropfen bestimmen neben Korkenziehern Beim Weinfest das Bild auf dem Hennefer Marktplatz. Copyright: Stefan Villinger

Am Freitag sind die Stände von 15 bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 24 Uhr, am Sonntag von 12 bis 22 Uhr und am Montag von 12 bis 20 Uhr. (kh)

Deutscher Mühlentag in Much

Für den 29. Deutschen Mühlentag öffnet Elisabeth Diederichs am Pfingstmontag, 6. Juni, von 11 bis 18 Uhr in Much wieder die Reichensteiner Mühle. Dort erklärt der Alt-Müller-Geselle Günther Kindler die Mühlentechnik. Von 12 bis 13 Uhr ist Frühschoppen mit Pianist Manfred Hardes.

Um 14 Uhr startet der Vortrag des Historikers Hartmut Benz mit anschließender Wanderung über Bockems Mühle zur Altenhofer Mühle. Die Teilnahme kostet fünf Euro, die mögliche Rückfahrt mit dem Bürgerbus drei Euro. Von 15 bis 16 Uhr gibt’s an der Reichensteiner Mühle Klaviermusik. (sp)

Mondorfer Strandfest

Vier Tage lang steht das Mondorfer Rheinufer im Zeichen des Strandfests. Copyright: Peter Lorber

Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt am Pfingstwochenende das Mondorfer Strandfest – Niederkassels größtes Volksfest. Von Freitagabend bis Montag gibt es an der Rheinpromenade Fahrgeschäfte und andere Kirmesbuden, einen Trödelmarkt und Livemusik. Am Samstag ist zum Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk geplant. Kirmesbeginn ist am Freitag um 18 Uhr, Samstag bis Montag geht es um 12 Uhr los. (pf)

Pfingstkirmes in Spich



Auf dem Spicher Platz findet von Donnerstag bis Pfingstmontag die vom Junggesellenverein Spicher Jungen 07 veranstaltete Pfingstkirmes statt. Höhepunkte sind am Freitag eine 80/90er Jahre Party. Am Samstag spielen die Rabaue live, und am Sonntag stehen der Ökumenische Gottesdienst (10.30 Uhr) und ein Feuerwerk gegen 21.30 Uhr auf dem Programm. (que)

Handwerk im Turmmuseum

Der Katharinenturm beherbergt ein Museum. Copyright: Quentin Bröhl

Spinnen und weben wie anno dazumal: Im Turmmuseum von Stadt Blankenberg (Katharinenturm, Graf-Heinrich-Straße 20) sitzen Mitglieder des ehrenamtlichen Museumsteams am Pfingstsonntag von 15 bis 17 Uhr an Webstuhl und Spinnrad, um die alten Handwerkstechniken zu demonstrieren.



Parallel dazu hat auch das kleine Weinbaumuseum im Runenhaus, nur wenige Schritte vom Turmmuseum entfernt, geöffnet. (kh)

Tauch- und Erlebnistage



Das Siegburger Oktopus lädt für Samstag und Sonntag erstmals zu den Tauch- und Erlebnistagen ein. Dabei haben Interessenten die Möglichkeit, verschiedene Schnupperkurse im Sporttauchen, Apnoe-Tauchen, Mermaiding oder Aquavital auszuprobieren. Außerdem gibt es täglich eine Führung durch den Tauchturm und die Bädertechnik.

Trödelmarkt am Möbelhaus



Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 5. und 6. Juni, findet jeweils von 11 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt auf dem Parkplatz des Möbelhauses XXXLutz in Hennef-Stoßdorf, Josef-Dietzgen-Straße 2, statt. Ausrichter ist das Veranstaltungsbüro Grote & Hiller aus Nümbrecht. (kh)

Schmökern auf Burg Wissem



Das Bilderbuchmuseum auf Burg Wissem in Troisdorf ist ein wahres Mekka für Bücherfans – egal ob jung oder alt. In der Präsenzbibliothek laden rund 3000 Bilderbücher zum Schmökern ein. Eine Dauerleihgabe der Janosch-film & medien AG macht das Museum außerdem zum größten Janosch-Zentrum weltweit. Auch die direkte Umgebung der Burg bietet ausreichend Möglichkeiten – speziell für Familien. Sie liegt inmitten eines Parks mit Wildgehege und Abenteuerspielplatz.



Burg Wissem ist mehr als nur einen Ausflug wert. Copyright: Ralf Rohrmoser

Das Bilderbuchmuseum ist am Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag bleibt das Museum geschlossen. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, Kinder (von drei bis 14 Jahre) zahlen zwei Euro. (cfs)

Märchentheater für Kinder

Märchen Sterntaler der Brüder Grimm, Inszenierung der Studiobühne Siegburg Copyright: Andreas Helfer

Den Märchenklassiker „Sterntaler“ der Brüder Grimm bringt das Ensemble der Studiobühne Siegburg für Kinder ab drei Jahren auf die Bühne, in einer humor- und stimmungsvollen Inszenierung mit Tiefgang. Vorführungen an der Humperdinckstraße 27 sind am Samstag, 4. Juni, 13 und 16 Uhr, Karten gibt es im Internet. (ah)

Pfingstsportfest



Nachdem das traditionelle Pfingstsportfest des SV Höhe und damit die Jubiläumsfeiern zum 100. Geburtstag im vergangenen Jahr ausfallen mussten, lädt der Verein in diesem Jahr zum „100+1 Jubiläumssportfest 1921-2022“ nach Windeck-Altenherfen ein.



Samstag ab 20 Uhr steigt die Mallorca-Fete mit DJ T3 Zee & Crazy Motti, Sonntag das Altherrenturnier und ab 20 Uhr Sic Pack mit dem gleichen DJ. Dieser ist auch am Montag ab 11 Uhr beim Frühschoppen im Einsatz. Auch mehrere Männerchöre geben sich die Ehre. Um 15.30 Uhr beginnt das Meisterschaftsspiel der Senioren SV Höhe gegen TuS Winterscheid I. (sp)

Abendmarkt in Troisdorf

Jeweils am ersten Freitag des Monats findet von Mai bis Oktober in Troisdorf auf dem Fischerplatz der Abendmarkt statt. So also auch an diesem Freitagabend, wo es ab 16 Uhr unter dem Motto „Treffen, Schlemmen, Genießen“ vielseitige kulinarische Angebote inklusive Live-Musik geben wird. (que)



Preußisches Bollwerk



Die erste „Befestigung“ soll es im 10. und 9. Jahrhundert vor Christus gegeben haben. 2011 fand auf dem Ehrenbreitstein östlich von Koblenz die Bundesgartenschau statt. Bis heute können Besucher von der Innenstadt direkt mit einer Seilbahn auf das Plateau fahren. Wer sich darauf einlässt, kann auf dem weitläufigen Gelände der alten Festung in die Geschichte einsteigen, zeigt die Festungsanlage doch, wie sich preußische Militärs ein Bollwerk gegen den Erzfeind im Westen vorstellten.



Festung Ehrenbreitstein ist immer einen Besuch wert. Copyright: Stephan Propach

Bis in die 1870er Jahre wurde die Anlage aufgerüstet. Schon 1886 wurde sie als „minderwichtig“ eingestuft. Eindrucksvoll auf den Besucher wirken die zahlreichen Höfe, verwinkelten Gänge und der zentrale Platz hoch über der Mündung der Mosel in den Rhein am Deutschen Eck mit fantastischen Ausblicken in die Eifel und den Hunsrück. In den alten Gemäuern werden interessante Ausstellungen geboten. Spargel und Wein, Fotografie und viel Geschichte sind Themen. Wer nach dem Besuch der Festung noch nicht genug hat, kann sich eine der weiteren Burgen und Schlösser am Mittelrhein als nächstes Ziel aussuchen. (sp)

Erreichbar mit dem Regionalexpress 8 Troisdorf-Koblenz, Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro, Familien 9,50/ 16,50 Euro.