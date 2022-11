Rhein-Sieg-Kreis/Rhein-Erft-Kreis – Der Personalmangel der DB Regio NRW trifft nun wieder Reisende im Rhein-Erft- und Rhein-Sieg-Kreis. Ab dem 15. August entfällt nach Angaben der Deutschen Bahn die Linie des RE8 bis zum 18. September. Ausschließlich zwei Fahrten am Tag finden statt: Von montags bis freitags fährt dier RE8 um 6.01 Uhr ab Kaldenkirchen nach Köln-Messe-Deutz und um 16.26 Uhr von Köln Messe-Deutz nach Kaldenkirchen. Die Bahn fordert Reisende dazu auf, auf der Strecke parallel laufende Linien, wie die RB27, oder Ersatzverkehre zu nutzen.

Schon seit Ende Juli kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr in NRW. Grund dafür sei die angespannte Personallage durch einen hohen Krankenstand. Auch die vielen Baustellen binden viel Personal, so die Bahn. Die DB Regio NRW fahre deshalb bis einschließlich 18. September einen eingeschränkten Sommerfahrplan mit rund 95 Prozent des regulären Zugangebots.

Die Deutsche Bahn richtet streckenweise Schienenersatzverkehr ein. Vom 15. August bis 16. September montags bis freitags verkehrt als Ersatz (Abfahrt 6.30 Uhr) ein Bus von Linz (Rhein) nach Bonn-Beuel (Ankunft 7.30 Uhr). Außerdem verkehren im Berufsverkehr zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 13 und 19 Uhr Busse zwischen Stommeln und Köln-Ehrenfeld mit Halt in Köln-Bocklemünd (Anschluss an KVB). Die Linie RB27 hält zudem zusätzlich in Urmitz Rheinbrücke.

Der Rhein-Erft-Kreis teilt zudem mit, dass die Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft von montags bis freitags vom 15. August bis zum 16. September die Schnellbuslinie SB91 auf der Strecke zwischen Worringen Bahnhof, Pulheim Bahnhof und Weiden-West P+R ganztägig verstärken wird. Statt einem sollen zwei Busse pro Stunde verkehren. (hen)