Der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) soll am Freitagabend zum neuen Aalkönig von Bad Honnef gekrönt werden. Das Aalkönigkomitee nominierte den Bundestagsabgeordneten als Nachfolger der amtierenden Aalkönigin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die feierliche Krönung soll gegen 22.10 Uhr beginnen.

Das Komitee würdigte Laschet in einer Mitteilung vorab als Persönlichkeit, die für Ausgleich, Gesprächsbereitschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt stehe. In Zeiten polarisierter Debatten verkörpere der 1961 in Aachen geborene Rheinländer eine politische Kultur des Respekts und des Humors. Laschet, der 2021 als Kanzlerkandidat der Union antrat, habe in seinen verschiedenen Ämtern stets Menschlichkeit und die Fähigkeit zum Zuhören bewiesen.

Über eine Million Euro für soziale Projekte gesammelt

Die Initiative „Aalkönig“ wurde 2003 ins Leben gerufen. Die kuriose Auszeichnung erinnert an ein historisches Aalfangboot auf dem Rhein vor Bad Honnef. Der Erlös aus dem Proklamationsfest des Aalkönigs wurde anfangs in die Sanierung des Bootes gesteckt. Inzwischen werden die Einnahmen auch für andere soziale Projekte verwendet.

Seither wurden durch die Aktion über eine Million Euro für lokale soziale Projekte gesammelt, etwa in den Bereichen Gewaltprävention, Inklusion und Integration. Laschet reiht sich damit in eine Liste prominenter Vorgängerinnen und Vorgänger ein, zu denen unter anderem Hans-Dietrich Genscher, Jean-Claude Juncker und Christian Lindner gehören. (dpa)