Much – Bei einem Unfall auf der Landstraße 189, der Wahnbachtalstraße, sind am Samstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Der Rettungshubschrauber „Christoph Rheinland“ brachte einen Notarzt, doch keines der beiden Opfer musste in eine Klinik geflogen werden.



Gegen 13.30 Uhr war ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Engelskirchen aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Postzustellungsfahrzeug aufgefahren, an dessen Steuer ein 25 Jahre alter Mann aus Much saß.



Der Zusammenstoß ereignete sich nahe des Abzweigs Steinermühle. Die freiwillige Feuerwehr rückte an und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Zudem sicherte sie den Brandschutz. Während der Unfallverursacher noch herumlief, wurde der 25-Jährige liegend zum Rettungswagen gebracht, der ihn in ein Krankenhaus brachte.



Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notazt an die Einsatzstelle. Copyright: Ralf Rohrmoser-von Glasow

Der 58-Jährige blieb an der Einsatzstelle und bedurfte zunächst keiner weiteren medizinischen Behandlung. Der Notarzt überzeugte ihn aber, mit ins Krankenhaus zu fahren. Dort stellte sich heraus, dass er schwere Verletzungen erlitten hatte.



Der Pkw musste abgeschleppt werden, die L 189 blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für knapp zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu Behinderungen. Ein Ersatzauto der Deutschen Post kam, damit Briefe und Pakete aus dem am Unfall beteiligten Transporter umgeladen werden konnten. (rvg)